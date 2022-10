El inesperado momento que puso a llorar a Nicky Jam en los Premios Billboard

En la noche de este viernes se llevaron a cabo los Premios Billboard, en los que decenas de artistas salieron premiados por su trabajo, dentro de ellos muchos reguetoneros, como Nicky Jam. El artista, de hecho, recibió su premio con lágrimas por la inesperada sorpresa que le tenían preparada.

La gala que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, dejó como arrasador al artista Bad Bunny, pero en la categoría de Premio Salón de la Fama fue Nicky Jam, quien ha construido su carrera desde cero hace 28 años, el que se llevó el galardón.

Sin embargo, contrario a lo que él pensaba, que otro artista le entregaría el premio, fue su propio padre el que se subió al escenario y entregó el galardón a su primogénito.

“Me cogieron de sorpresa con esto. Yo pensé que otro artista me iba a entregar este premio y no me esperaba que fuera mi papá”, señaló tras haber subido al escenario para recibir su premiación.

De igual forma, el artista halagó a su papá por la forma en la que estaba presentado para asistir a la gala, abrazándolo y dándole un beso en la frente.

Además, recordó que “con tanto trabajo que hacemos, muchas veces no podemos compartir con la familia como es”.

En el escenario también recordó que fue su papá quien le enseñó los valores que lo tienen ahora dentro de los más reconocidos de la industria y que sin él no hubiese podido estar allí.

“Tengo al viejo mío que siempre me enseñó los valores y por encima de todo la humildad”, dijo. Además, el artista agradeció a los artistas de la vieja escuela del reguetón que le permitieron llegar hasta allí. “Yo cuando veo a Bad Bunny me siento orgulloso porque gracias a lo que yo trabajé 28 años atrás, tocando puertas, gracias a eso existe un Bad Bunny, un Raw, un J Balvin”, añadió a su discurso.

El artista también recordó a su cuatro hijos y a su mamá y que sacrifican su tiempo con él para que siga desarrollando su carrera musical.

En medio de los tantos abrazos que le dio a su papá, el cantante no contuvo las lágrimas y fue visto llorando mientras lo abrazaba.