Georgina Rodríguez habla sobre la muerte de su bebé y lo que ha hecho para enfrentar el dolor

La modelo Georgina Rodríguez rompió el silencio sobre uno de los episodios más oscuros de su vida: la muerte de su hijo gemelo. Ella y su pareja, Cristiano Ronaldo (37), tuvieron un par de bebés el 18 de abril de 2022, pero uno de ellos falleció.

En la segunda temporada de la serie de “Soy Georgina”, transmitida por Netflix, manifiesta todo lo que siente y cómo ha logrado mantenerse en pie. La primera temporada de la serie se estrenó el 27 de enero de este año y rápidamente escaló entre los gustos de la audiencia, para posicionarse entre las 10 series más vistas en 62 países, y durante tres semanas en el ranking mundial.

Ahora en esta nueva entrega, cuenta que lo bueno y lo malo que le ha dejado este año: “La vida me ha regalado mucho en poco tiempo. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Un pedazo de mi corazón voló y me pregunté cómo seguir adelante. La respuesta la tenía más cerca de lo que creía. Miré a los ojos de mis hijos y allí vi la única manera de hacerlo, estando todos unidos”, confiesa Georgina a las cámaras de su programa.

Cómo encontró consuelo

La modelo de origen argentino afirmó que ha sido su familia la que le ha brindado todo el apoyo que ha necesitado. Y la menor de sus hijos, Bella Esmeralda, le ha dado la fortaleza para continuar el camino, pese a que su hermanito falleció.

En su cuenta en Instagram publicó recientemente: “En la piel, alma y corazón”, mensaje que estuvo acompañado con una imagen de la bebita. También ha compartido las oportunidades en las que ha buscado refugio en la religión: “Sigue guiando e iluminando mi camino, virgencita”, manifestó en su visita al Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal.

Pese a que en las imágenes Georgina se pueda mostrar sonriente y feliz, no hay día que no piense en su pequeño angelito: “Por un feliz día y una vida llena de momentos maravillosos. Mamá, papá y tus hermanos seguiremos caminando, esquiando, volando, nadando, navegando, soñando, creando y disfrutando contigo de la mano. Estamos muy orgullosos del pequeño gran hombre en el que te estás convirtiendo. Te amamos infinito”.

Hermosa familia

Georgina tiene dos hijas con CR7, Alana Martina (4) y Bella Esmeralda (5 meses). Pero ella se siente madre de los otros hijos del astro del fútbol: Cristiano Ronaldo Jr (12), y los mellizos Eva y Mateo (5 años). La cuarentena radical que se vivió en todo el mundo permitió afianzad aún más los lazos en esta maravillosa familia.