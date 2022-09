“Top Chef Vip”: Héctor Suárez Gomís es eliminado por segunda ocasión del reality show

Luego de que tuvo una segunda oportunidad dentro de “Top Chef Vip”, el actor Héctor Suárez Gomís volvió a ser eliminado del reality show, rumbo a la final de la competencia.

Así fue la segunda salida de Héctor Suárez Gomís

Cabe resaltar que hace tan sólo unos días, el también comediante volvió, junto con Lambda García, tras participar en un programa especial para que dos integrantes retornaran.

Suárez Gomís se enfrentó a Mauricio Islas, Marlene Favela y Ferdinando Valencia, pero no pudo contra ellos, por lo que los jueces decidieron eliminarlo.

El artista se mostró agradecido por la segunda oportunidad que tuvo, mientras que sus compañeros estuvieron conmovidos.

“No pasa nada, es un juego, de verdad”, expresó Héctor, visiblemente afectado.

Mientras que en su cuenta compartió el siguiente mensaje: “Sé agradecido con todos... Con los que te han aportado y también los que te han hecho daño. ¿Por qué? Porque todos han creado y seguirán creando un espacio para que te puedas transformar. No importa si te dan o no te dan la mano”.

La primera vez que fue eliminado del reality show

Fue a finales de agosto cuando el artista abandonó por primera vez el programa, y antes de irse dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros.

“Mañana será el primer día en el que no pueda acompañarlos en la cocina... Será el primer día en el que no me vista con la filipina y el delantal... Será el primer día, después de muchos, en el que la adrenalina de lo ‘gastronómicamente desconocido’ no se haga presente en mí. Me voy agradecido con cada uno de ustedes”, expresó en aquel momento.

Cabe mencionar que, desde el inicio, Héctor se posicionó como uno de los favoritos del público dentro de la competencia.

¿Cuándo será la final de “Top Chef Vip”?

La final se transmitirá el próximo lunes 26 de septiembre a las 19:00 horas (ET), por medio de la señal de Telemundo.