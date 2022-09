House Of The Dragon: este es el significado del intro de la serie de HBO

House Of The Dragon es la precuela de Game Of Thrones (HBO)

Uno de los mayores éxitos de Game Of Thrones era la de fidelizar a los usuarios desde el intro donde le ofrecía un pequeño resumen de forma muy abstracta de la historia que se estaba llevando a cabo. En House Of The Dragon la fórmula se repite.

Luego de un primer episodio donde no se vislumbró el esperado, los usuarios finalmente pudieron disfrutar de una animación que venía acompañado de la popular banda sonora de Game Of Thrones, antes del segundo episodio de la nueva serie de HBO.

Con House Of The Dragon el furor por el universo creado por George R.R. Martin se renovó y el intro cuenta con muchas similitudes de estilo con Game Of Thrones.

Si en GOT se describía un mapa de las casas que conforman los Siete Reinos, en House Of The Dragon vamos a ver los reinados de la dinastía Targaryen en el trono de Hierro.

[Te recomendamos leer: Nuevos personajes en House Of The Dragon: ¿dónde y a qué hora ver el nuevo episodio?]

Claves del intro de House Of The Dragon

La apertura muestra la progresión de la línea de sangre de la dinastía Targaryen; específicamente, nos muestra cómo la línea de sangre de la Vieja Valyria fluye de una regla a la siguiente, hasta llegar a Rhaenyra Targaryen.

Cuentas de fans de la serie expusieron en redes sociales el significado de cada plano expuesto en el intro que tiene 1:52 minutos de duración.

A breakdown of which Targaryens are featured in the #HouseoftheDragon opening creditspic.twitter.com/qcU1D984Ds — GoT Facts & News (@Thrones_Facts) August 29, 2022