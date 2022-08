“Me encanta ver a Bad Bunny en el mambo”: Elvis Crespo reacciona al video de ‘Neverita’

Elvis Crespo no dejó pasar la oportunidad de agradecerle a Bad Bunny por el tributo que hace a su carrera en el video ‘Neverita’. El cantante estadounidense inició un Live a través de su cuenta oficial en Instagram y expresó su entusiasmo al ver que las nuevas generaciones lo tienen presente.

“Ayer me entero de que Benito saca una canción de su álbum Un verano sin ti, que se llama Neverita y la canción utilizó visuales inspirados en el video de Suavemente. La verdad es que me gustó muchísimo. Me encanta ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje”, dijo Elvis Crespo.