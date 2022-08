“Es igual a Luis Miguel”: así luce el hijo mayor del cantante y Aracely Arámbula

En 2007, el cantante Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula celebraron el nacimiento de su hijo Miguel, un pequeño que llegó para alegrar la vida de la pareja y cautivar a todos sus fanáticos.

Aunque la pareja se separó hace varios años y la vida de Miguel es muy privada por decisión de su madre, algunas cuentas de fanáticos muestran imágenes que dejan claro que el pequeño heredó la belleza de su padre.

Miguel ya cuenta con 15 años y desde que es tan solo un bebé mostraba grandes semejanzas con El Sol de México y es que desde su cabello hasta su sonrisa tienen grandes similitudes.

En algunas fotos que son publicadas en redes sociales se puede apreciar que Miguel heredó la mirada, sonrisa y otras facciones que nos recuerdan al rostro del famoso cantante.

De hecho, al ver sus fotos, los fanáticos no pueden evitar notar el parecido, por lo que suelen dejar comentarios para manifestar su impresión debido al parecido.

“Es idéntico a su padre”, “Woww, es el clon de Luis Miguel”, “es igualito a Luismi”, “heredó la belleza de su padre”, “es un mini Luis Miguel”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Luis Miguel está distanciado de sus hijos

Aunque la llega de sus dos hijos representó mucha felicidad para Luis Miguel y Aracely Arámbula, en 2009 ambos decidieron terminar su relación y desde entonces la actriz ha declarado que su ex es un padre ausente.

Los pequeños llevan una vida alejada de las cámaras y la famosa actriz “La madrastra” prefiere que sus pequeños decidan si desean llevar una vida más pública e, incluso, se ha encargado de preguntarles si están dispuestos a salir en la prensa.

“Yo se los pregunté: ‘¿quieren que los saque en una revista mañana para que ya la gente sepa que están grandes y quiénes son ustedes?’ y ellos me dijeron: ‘No, mamá, no queremos’... ya los conocerán en su momento, no quiere decir que no los van conocer, lo que pasa es que a ello les gusta también”, dijo en una ocasión la famosa.

Por esa razón, son pocas las imágenes públicas que hay de los dos adolescentes, pero queda claro que heredaron la belleza de sus dos padres.