La Casa de los Famosos tendrá su gala de reencuentro este domingo

Después de eliminaciones y tres meses de total incomunicación, este domingo, La Casa de los Famosos reunirá a todos los eliminados y a la ganadora: Ivonne Montero.

Después de la gran final, celebrada el lunes 8 de agosto, los famosos grabaron este reencuentro que será trasmitido mañana domingo, 14 de agosto, a las 7PM/6C por Telemundo.

Gala especial de reencuentro

Aunque el público quiere seguir viendo enfrentamientos y declaraciones, todo indica que este reencuentro de La Casa de los Famosos será una gala amena y refrescante para el televidente. Y es que esta segunda temporada fue la más controversial.

Toni Costa, Nacho Casado y Daniella Navarro, finalistas del reality, están en Miami realizando una gira de medios e Ivonne y Zerboni aún se encuentran en México, lugar donde se graba La Casa de los Famosos.

Pelea pudo causar expulsión

Ivonne Montero, ganadora de los 200 mil dólares, dijo en una entrevista que realizó un reporte cuando Daniella peleó con ella en el baño de la casa:

“Me sentí muy violentada, me sentí humillada. Yo en ese momento estaba en ropa interior la parte de abajo, y me sentí completamente vulnerada, violentada, expuesta a lo más y eso no se permite dentro de la casa”. Ivonne fue con La Jefa y realizó el reporte, y explicó que el famoso que sume dos reportes quedaría expulsado.

Tercera temporada

Bárbara de Regil, Poncho de Nigris, Mariana Rodríguez Cantú, Erika Buenfil, Alfredo Adame, Juan Rivera y Cristian Castro serían los famosos que Telemundo estaría negociando para la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Una temporada que ya fue confirmada por la cadena televisiva hispana y se espera inicie entre enero y febrero.

Bárbara de Regil, actriz, fitness y modelo, sería la famosa con el contrato más caro hasta ahora. A ti, ¿a qué famoso te gustaría ver en la tercera temporada?