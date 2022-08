La obra Shakesperiana “La Fierecilla Domada” llega a Teatro en 15 en el Viejo San Juan

La compañía puertorriqueña “Theatre Touch” debuta por primera vez de manera presencial en Teatro en 15 durante el mes de agosto de 2022, presentando una escena de la comedia clásica de William Shakespeare: The Taming of the Shrew (La Fierecilla Domada).

La obra original presenta a Catalina Minola, hija mayor de Bautista Minola, un hombre acaudalado que se niega a entregar a su hija menor en matrimonio sin antes haber casado a Catalina, quien con un carácter malhumorado, ahuyenta a todo pretendiente ante su padre. La trama se desarrolla con la llegada a la ciudad de Petruchio, un joven ambicioso dispuesto a cortejar a Catalina a toda costa.

En su misión de educar y promover el interés por el teatro, Theatre Touch presentará en escena una versión moderna y en inglés de este clásico teatral. Revirtiendo los géneros de los personajes, Cristian Medina y Emmanuel Rivera interpretarán el personaje de Kate quien no tiene deseos de casarse y lucha contra una tradición familiar imponente. Por su parte, Paola Millán interpretará el personaje de Petruchia, quien es energética y vivaracha, y llega a la vida de Kate para intentar dominar su comportamiento agresivo.

“Para nosotros en Theatre Touch era importante presentar una visión alternativa que eliminara los estereotipos y características a los que quedan adscritas las mujeres en las diversas narrativas y obras, y a su vez, promoviera un análisis al visibilizar la dinámica de poder en los personajes al cambiar su género”, expresó Zailyn Cuevas Villafañe, directora y fundadora de Theater Touch.

Las funciones se llevarán a cabo de jueves a domingo desde el 4 al 28 de agosto de 2022 en la sede de Teatro en 15 en la calle San Sebastián #111 del Viejo San Juan. El horario de presentaciones comienza desde las 7:00PM, cada 15 minutos culminando a las 10:00PM. Las puertas de la sala 6, en donde serán las presentaciones, abren a las 6:00PM.

Dentro de la cartelera de agosto, se encuentran otras cinco obras para el disfrute de todos. }

Si desea conocer más sobre Theatre Touch puede buscarlo en las redes sociales de Instagram y Facebook como Theatre Touch. Los interesados también pueden acceder a: https://www.theatretouchpr.com.