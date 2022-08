Villano Antillano aparece en la prestigiosa revista “Rolling Stones”

Contenido de El Calce

La exponente urbano, Villano Antillano sigue sumando logros en su carrera musical tras aparecer en la prestigiosa revista “Rolling Stones”.

En entrevista con la revista, Villana se abrió al compartir que a los 17 años fue sacada de su casa por sus padres estrictos ya que no apoyaban su estilo de vida.

Después, comenzó a encontrarse y uno años más tarde a adentrarse en la música como un ‘hombre queer’, pero no se encontraba.

“Sentía que no me entendía como artista hasta que me entendí como mujer... Entrar a la feminidad fue un proceso doloroso, bien miedoso”, expresó.

También, compartió que hacer trabajo sexual la ayudó a desarrollarse y a descubrirse bajo ese lente.

“Esa experiencia me ayudó a tener contacto con quién soy”, relató Villana aunque no se aclaró por cuánto tiempo estuvo ejerciendo.

Asimismo, contó que a recibido mucho apoyo de las mujeres cisgénero y aunque sea riesgoso seguirá sacando música como mujer transgénero.

“No vamos a ser eliminadas y somos poderosas”, comentó.