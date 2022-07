Horóscopo de hoy: sábado 23 de julio para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes oportunidades muy interesantes tras una reunión que sostendrás con tus superiores, así que aprovecha ese momento para presentar ideas y estrategias para los negocios. En el amor, se te presenta una situación familiar y contarás con la ayuda de un gran amigo. Mantén la calma para resolver todo.

Tauro

Aprovecha este día para hacer todas esas cosas que no has podido terminar en toda la semana para que la próxima estés liberada y comiences con buen pie en el plano laboral. En el amor, no permitas que la vida se te reduzca a responsabilidades. Tienes derecho a disfrutar.

Géminis

Tu semana ha sido extenuante, así que debes aprovechar este día para ponerle orden a tu casa y a tu vida y darle descanso al cuerpo y a la mente. En el amor, no le permitas a tu pareja dirigir tu vida. Tu eres dueña de lo que haces y piensas, no un objeto de posesión. Libérate.

Cáncer

Tienes que evaluar lo que quieres para el futuro profesional, así que toma estos días de descanso e inicia un proceso de reflexión que te lleve a tomar las mejores decisiones. En el amor, te esperan acontecimientos inesperados en la familia que te sorprenderán para bien.

Leo

El universo está a tu favor en el plano profesional, así que prepárate porque la semana que entra viene cargada de mucho éxito para ti. En el amor, deja los celos y disfruta de la compañía de tu ser amado. Olvídate de lo malo y reconcíliate.

Virgo

Tienes muchas preocupaciones que debes liberar de tu vida porque así no vas a poder avanzar. Aprovecha para caminar al aire libre, meditar y respirar profundo para que tu cuerpo y mente estén bien. En el amor, toma de la mano a tu pareja y salgan de la rutina. Lo necesitan.

Libra

No permitas que las habladurías en tu trabajo te afecten en tu rendimiento. Tú tienes una meta que alcanzar y debes trabajar en ello, así que concéntrate. En el amor, es indispensable que te regales momentos de paz y tranquilidad con tu pareja. El trabajo los tiene muy alejados.

Escorpio

La semana de trabajo te dejó muy agotada y necesitas recarga energías. Lo primero es descansar y lo segundo es caminar y darle distracción a la mente. En el amor, estás muy ilusionada con esa persona que llegó a tu vida. Es muy bonito lo que sucede en tu vida sentimental, así que no te límites y vívelo con intensidad.

Sagitario

Deja de preocuparte por los problemas, ocúpate en encontrar una solución para que el estrés no te consuma, recuerda que eso afecta tu salud. En el amor, ya deja a un lado esa relación tan tóxica y busca la manera de encontrarte a ti misma y prepararte para un nuevo amor.

Capricornio

Tu cuerpo y tu mente necesitan descanso, no puedes seguir a este ritmo de trabajo porque vas a afectar tu salud, así que aprovecha muy bien estos días libres. En el amor, vas a recibir una sorpresa maravillosa de tu pareja, así que disfrútala y enciende la pasión.

Acuario

Tienes que pensar en cuidarte un poco más porque el estrés y el exceso de trabajo te están generando problemas de salud. Aprovecha para descansar y deja de pensar tanto. En el amor, has pasado unos días difíciles para superar la ruptura, pero ya estás encaminada a seguir adelante y con actitud positiva.

Piscis

Vas a tener mucha energía positiva, y la contagiarás a quienes te rodean. Tu buen humor te hará sobrellevar los problemas laborales y personales. En el amor, tomate este tiempo de soledad para reflexionar y entender que hay relaciones que por más que te esfuerce no van a terminar bien.