Honesto y sacando las garras: Toni Costa ventila detalles sobre la forma en que educa a Alaïa

Toni Costa continúa compartiendo detalles de su vida privada en La Casa de los Famosos. En esta ocasión, habló sobre cómo lleva su paternidad con Alaïa, la hija que comparte con Adamari Lopez. El bailarín afirmó que a pesar de su separación es un buen padre.

Toni Costa habla de su papel como padre de Alaïa

El español habló de la forma en que educan a su hija y dejó claro que para él es importante ser un buen padre para Alaïa.

“Yo quiero darle a mi hija y dejarle lo mejor que pueda y ya está... tiene que ser así”

Además habló sobre cómo procura llevar una buena relación con Adamari por el bien de su hija, pues ambos tienen claro que desean lo mejor para su pequeña.

Por eso, la conductora promueve una buena relación entre él y su hija y nunca interfiere con su tiempo juntos. De la misma manera él está consciente de las buenas intenciones de Adamari.

“Y pues aparte estamos bien y ella sabe que su hija necesita a su papá. Y sí, siempre me lo ha dicho, ‘yo jamás voy a hacer nada que te haga daño y que te separe de ella, jamás en la vida, es tu hija’”

También afirmó que él le aporta cosas a la vida de su hija que su mamá no puede darle y viseversa, por lo tanto a pesar de estar separados siguen siendo un buen equipo.

“Claro, porque yo le doy ese punto que mamá no le da y la mamá le da ese punto que yo no le doy. Y está perfecto”

A pesar de que Toni Costa se ha dado a conocer como un hombre de familia y una persona sentimental, el español no se ha librado de la polémica en el reality show.

Anteriormente, Daniella Navarro no se contuvo y realizó declaraciones en contra del bailarín, recordando su relación con Adamari Lopez.

La venezolana no se contuvo y en una plática con Rafa Nieves y Salvador Zerboni habló sobre Toni Costa. Daniella opinó que el bailarín no sería nadie si no hubiera conocido a Adamari Lopez.

“Cacahuate debe estar caga**... porque él también se cree que es Adamari”

Rafa y Salvador asintieron en tono de aprobación y dijeron que estaban de acuerdo.

Daniella dijo que Toni piensa que cuenta con el mismo nivel de fama y prestigio que su ex y eso no es verdad, por lo que ellos tenían que recordarle cuál era la realidad.

“Que hay que recordarle que la famosa es ella”

A pesar de los cuestionamientos que se le han hecho a la conductora sobre las declaraciones de su ex en La Casa de los Famosos, ella se ha mantenido al margen y ha elegido no opinar sobre lo que diga Toni. Simplemente ha dicho que ambos mantienen una buena relación por el bien de su hija y para ella Alaïa es lo más importante.

La puertorriqueña continúa trabajando en la televisión y recientemente acudió a los Premios tu Música Urbano, donde conquistó a la audiencia con increíbles looks.