Anuncian nueva integrante de Viva La Tarde por Wapa TV

La animadora Nicole Chacón se une oficialmente al programa de Wapa TV, Viva la tarde junto a Jaime Mayol, Tita Guerreros, Rafael José, Alba Nydia Díaz, Bryan Villarini y el Chef Piñeiro.

Su participación en el programa será los martes, jueves y viernes, y hará reportajes desde exteriores, según indicó el canal de Televisión.

“Estoy cerca de cumplir 15 años en la familia de Wapa Televisión. Es un privilegio que los televidentes me permitan llegar a sus hogares tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos a través de todos estos años. La oportunidad de unirme al equipo de Viva la tarde me tiene muy emocionada porque me permite continuar ejerciendo mi vocación de llevar información y entretenimiento responsable, al lado de grandes compañeros. Cada etapa tiene su magia y me siento muy feliz de la que comienza”, expresó Nicole.

Por su parte, el productor ejecutivo del programa, José Del Valle, destacó las cualidades que identifica de Nicole y lo que traerá al espacio.

“Nicole es una comunicadora innata. Lleva muchos años en Wapa, ofreciendo información relevante y de actualidad para los televidentes. Su integración al programa renovará el contenido con algunos de los temas que presentará, incluyendo los relacionados a la maternidad y a la mujer”, expresó.

En los pasados meses el espacio también fue animado por la influencer y participante de Guerreros, Gabriela Duprey. Sin embargo, esta no apareció en la edición de hoy. Tampoco se indicó si esta salió del programa de televisión.