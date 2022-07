Anuncian que aún quedan boletos para los conciertos de Daddy Yankee

Nuevos espacios y asientos están disponibles para ver a Daddy Yankee en sus conciertos de despedida de los escenarios los días, 6, 7 y 8 de enero en el Hiram Bithorn, informó a través de las redes sociales JL Promotions.

“¡Corillo! Se abren nuevos espacios y asientos para ver a Daddy Yankee en todas sus fechas en Puerto Rico”, lee la publicación.

Aún quedan boletos para los conciertos de DY

Los boletos para La Ultima Vuelta Tour están disponibles a través de Ticketera.com. Sin embargo, cibernautas indican que los boletos disponibles “son en diferentes áreas” o que solo le permite seleccionar el área de “arena standing”.

El cantante de reggaetón Daddy Yankee anunció su retiro de la música el pasado 20 de marzo.

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. [...] Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música”, expresó el cantante.

“Este género, la gente dice, que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, a que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones, que trabajen por sus familias y por los suyos”, añadió Daddy Yankee.

El artista dio el anuncio a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que señaló que cerrará sus 32 años de trayectoria en la música con su “mejor producción y mi mejor gira de conciertos”.

Según indicó, su último álbum “Legendaddy” saldrá este próximo jueves a las 8:00 p.m. “Le voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum”, dijo el artista.

“Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales ya ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reggaetón”, comentó Daddy Yankee a sus seguidores.

Asimismo, el cantante también anunció “La Última Vuelta World Tour”, que comenzará el 10 de agosto en Estados Unidos y culminará el 2 de diciembre en México. Los boletos para su última gira estarán a la venta a partir del 30 de marzo.

“Cambio y fuera. Se despide Daddy Yankee, el jefe”, dijo el artista para finalizar el vídeo.