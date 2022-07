5 fotos que prueban Alaïa es el clon de Adamari López: en sus vacaciones hasta llevan la misma ropa

Cuando nació en el año 2015, Alaïa Costa López, la hija de Adamari López y el bailarín Toni Costa, sorprendió por su enorme parecido a su famosa madre. Lo que nadie podía asegurar era que las similitudes físicas entre ambas no solo se mantendrían, sino que se acentuarían mientras crecía.

Y es que ahora, con 7 años cumplidos, la pequeña no solo se parece más que nunca a la conductora puertorriqueña, ¡es prácticamente su clon! Así ha quedado demostrado en varias imágenes de la vida de ambas en donde se puede apreciar que realmente son como dos gotas de agua.

Las imágenes que demuestran que Alaïa es idéntica a su mamá, Adamari López

Tal como una foto de la infancia de la presentadora de Hoy día que circuló hace algunos años atrás. En el retrato, una Adamari de 6 años de edad aproximadamente posa para la cámara de perfil, con una gran sonrisa, mirando de reojo y luciendo una camiseta de rayas rojas y blancas.

Si bien fue publicada hace tiempo, es ahora que su princesa es una niña grande que la semejanza entre ellas es incuestionable. De hecho, a muchos les parece que es difícil distinguir la imagen de López en su niñez con su unigénita en la actualidad y consideran que es su auténtica réplica.

Por esto, a continuación, recopilamos otras 5 fotos en las que queda evidenciado que la protagonista de Amigas y rivales y su hija son idénticas tanto en sus rasgos –como sus lindos ojos verdes– hasta en su personalidad simpática, extrovertida y carismática frente a las cámaras.

[ ¿Le dan celos? Evelyn Beltrán habla de los comentarios de Toni Costa sobre Adamari López ]

Mismos rasgos y estilo

La actriz de telenovelas como Gata salvaje traspasó mucho físicamente a su primogénita. Y es que, además de su color de ojos, ambas comparten sus rasgos, su tono de piel tostado, su forma de cara y su cabellera naturalmente color miel, por lo que podría decirse que es su minifotocopia.

En el último cumpleaños de López, madre e hija posaron juntas y probaron esto. De hecho, lucieron igualitas en vestidos rosados de cuello halter idénticos, un detalle con el que quedó claro que su parecido no solo es físico, también tienen el mismo estilo a la hora de vestir.

Coordinando looks

No obstante, esta no ha sido la única vez en la que ambas han combinado sus looks. En el pasado, lo han hecho en un sinnúmero de oportunidades. De esta manera, han reforzado su conexión, su entrañable relación y se han unido mucho más a través de la moda.

Así lo han hecho en sus últimas vacaciones juntas en un crucero de Disney. En una ocasión, López y su princesa salieron a darse un chapuzón en la playa y lo hicieron con modelos de bikinis diferentes, pero en el mismo tono azul marino con estampado blanco idéntico.

De nueva cuenta, en esta postal, quedó en evidencia que la niña es el vivo retrato de la presentadora. Además, salta a la vista que Alaïa ha aprendido a posar como su progenitora, dejando claro que imita a su madre en diferentes cosas y ya hasta domina sus poses. ¡Son idénticas!

[ “El que no está no hace falta”, Adamari de vacaciones en crucero prueba que no necesita de un hombre para ser feliz ]

Aman la cámara

Adamari y Alaïa aman la cámara y la cámara a ellas. Esto se demuestra en las recurrentes sesiones de fotos que protagonizan tanto juntas como separadas. Tal como lo hicieron el pasado mes de mayo por el Día de las Madres vistiendo pomposos vestidos de galas en tonos nude.

“Mi mayor bendición es ser mamá. Gracias @alaia por llenar mis días de felicidad y por escogerme como tú mami”, escribió la famosa junto a las fotos en un post de Instagram. En estos retratos, nuevamente se pudo observar que cuentan con las mismas facciones.

Sin duda, López hizo un gran obsequio a su hija mediante la genética.

Superexpresivas

Otro aspecto común entre Ada y su pequeña es la expresividad. Cuando se divierten, ambas lo hacen con intensidad, son muy espontáneas y expresivas. Así lo mostraron este 4 de julio mientras disfrutaban los fuegos artificiales por la fecha patria estadounidense en sus vacaciones sobre el mar.

Con sus expresiones esta vez se probó también que ambas tienen en común ese contagioso ánimo de celebración. De hecho, en una entrevista con MamásLatinas, la artista dijo: “Su personalidad vivaracha y cariñosa son de mami”.

Asimismo, agregó: “Creo que en sus ojos y gestos se refleja mucho de mí”. No cabe duda de que las dos son el vivo ejemplo de que de tal palo tal astilla.

Grandes sonrisas

Además de su belleza y gestos, la mini yo de Adamari López también tienen la misma sonrisa que su mamá. Dicho factor lo demostró durante su cumpleaños 7. Ambas posaron juntas en la fiesta mostrándose muy contentas y con sonrisas iguales para la cámara.

“Mi princesa @alaia hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida”, expresó la boricua en una publicación en Instagram, en donde ambas son reinas pues cuentan con millones de seguidores que adoran sus personalidades similares.

En conclusión, Adamari López tiene en la carismática Alaïa a su verdadero clon. Y, si bien se desconoce cómo lucirá en unos años, todo apunta a que la herencia materna seguirá haciéndose presente en su retoño y las comparaciones entre ellas por su parecido físico y carácter seguirán.