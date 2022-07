¿Britney Spears estará en el Super Bowl 2023?, esto es lo que sabemos

¿Será que podamos ver a Britney Spears adueñándose del medio tiempo del Super Bowl 2023?

Foto: Twitter/Britney Spears

Pues todo ha comenzado como un rumor, que bien puede hacerse realidad y es que varios medios estadounidenses han señalado que la Princesa del pop estaría negociando su presencia en el espectáculo deportivo.

Según Insider, Britney se encuentra en pláticas con la NFL. Esto, después de haber recuperado su libertad y casarse con Sam Asghari, por lo que la intérprete de Toxic volvería a la música más fuerte que nunca. Y qué mejor manera de hacerlo, que en el escenario del Super Bowl LV11.

Además se ha mencionado que la acompañarían como invitadas Iggi Azalea y Madonna, dos de sus grandes amigas.

En caso de firmarse un contrato entre Britney Spears y la NFL, podríamos escuchar temas conocidos mundialmente como Baby One More Time, Oops!... I Did It Again y Womanizer.

¿Britney Spears ya estuvo en el Super Bowl?

Sí, en 2001, en el show organizado por MTV en 2001, encabezado por Aaerosmith, N Sync, Mary J Blige y Nelly. Aunque esta sería la primera vez en ser la protagonista del espectáculo.

Ante la noticia de Brit en el partido más importante de la NFL, varios de sus fans ya han reaccionado en redes sociales.