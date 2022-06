Daniella Navarro afirma que Toni Costa no es nadie sin Adamari López y desata polémica

Adamari López y Toni Costa Muchos aseveran que el bailarín no ha terminado de superar a su ex.- Instagram

En ‘La Casa de los Famosos’ las tensiones se han intensificado en las últimas semanas y es Toni Costa, quien se encuentra en el centro de la polémica. Por esta razón Daniella Navarro no se contuvo y realizó declaraciones en contra del bailarín, recordando su relación con Adamari Lopez.

Daniella Navarro arremete contra Toni Costa

La venezolana no se contuvo y en una plática con Rafa Nieves y Salvador Zerboni habló sobre Toni Costa. Daniella opinó que el bailarín no sería nadie si no hubiera conocido a Adamari Lopez.

“Cacahuate debe estar caga**... porque él también se cree que es Adamari”

Te recomendamos: La hija de Adamari López debuta como conductora en el programa ‘Hoy Día’

Rafa y Salvador asintieron en tono de aprobación y dijeron que estaban de acuerdo.

Daniella dijo que Toni piensa que cuenta con el mismo nivel de fama y prestigio que su ex y eso no es verdad, por lo que ellos tenían que recordarle cuál era la realidad.

“Que hay que recordarle que la famosa es ella”

Te recomendamos: Adamari Lopez quiere tener más hijos a sus 50 y tras su separación

Finalmente Toni logró obtener el título de líder de la casa durante una prueba física en contra de Daniella e Ivonne Montero.

Evelyn Beltrán, la novia del bailarín español, lo felicitó por medio de las redes sociales por este logro.

Desde su llegada al reality su separación de Adamari ha sido un tema recurrente, pues en varias ocasiones él ha hablado sobre su ex y su hija Alaïa.

Te recomendamos: Adamari López celebra su soltería en paseo en yate con sexy bikini blanco a sus 50

Anteriormente, el profesor de zumba dijo que no conoció a la madre de su hija en un reality de baile como todos pensaban, sino que esto sucedió cuando ella estaba saliendo con Luis Fonsi.

En ese momento él también tenía una pareja llamada Sandra y conoció a Adamari en Barcelona. Luis Fonsi se encontraba dando un concierto y curiosamente Toni había comprado boletos para el evento.

“No me habría imaginado que iba a ser mi pareja durante 10 años y la mamá de mi hija”

Ambos estuvieron en el mismo lugar, pero no se hablaron ni tuvieron ningún tipo de interacción ni infidelidad. Cada uno siguió con su vida y no fue sino hasta años más tarde cuando volvieron a encontrarse en una competencia de baile.

Años más tarde Adamari tuvo una hija con Toni Costa y actualmente se encuentra soltera y feliz, concentrada en su hija y su carrera profesional.

A pesar de los cuestionamientos que se le han hecho a la conductora sobre las declaraciones de su ex en La Casa de los Famosos, ella se ha mantenido al margen y ha elegido no opinar sobre lo que diga Toni. Simplemente ha dicho que ambos mantienen una buena relación por el bien de su hija y para ella Alaïa es lo más importante.

La puertorriqueña continúa trabajando en la televisión y recientemente acudió a los Premios tu Música Urbano, donde conquistó a la audiencia con increíbles looks.