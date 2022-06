Thalía celebra el cumpleaños 11 de su hijo Matthew y mostró lo mucho que ha crecido

Thalía celebró el cumpleaños 11 de su hijo Matthew con una foto de su pequeño y un tierno mensaje para el menor de sus hijos. A pesar de estar atravesando por un momento difícil tras la muerte de su abuela, la mexicana quiso festejar este día, e incluyó a Yolanda Miranda en la felicitación para Matthew.

Thalía celebra el cumpleaños de su hijo con fotos inéditas

Thalía se encuentra de luto por la pérdida de su abuela Yolanda Miranda, sin embargo no quiso dejar pasar el cumpleaños de su hijo menor y le dedicó un emotivo mensaje por medio de redes sociales, en el cual dejó ver lo orgullosa que está de ser su madre.

“Hijito Mío, mi Matthew Alejandrito. Hoy cumples 11 añotes. Es un privilegio ser tu madre. Eres un ser hermoso, alegre, sensible, divertido, amable y amoroso.”

También compartió algunas pistas de la personalidad de su hijo. Recodó que le gustan las golosinas y el cariño de su familia.

“Hoy celebramos tu vida con las cosas más simples que te hacen feliz, como tu pastel de chocolate hecho en casa, los abrazos empalagosos de mamá y de papá, los caramelos que tu hermanita sabe cuánto te gustan y las notas de cariño de tus amigos y personas cercanas. Que papá Dios te lleve siempre en el centro de la palma de su mano, que Cristo crezca en tu hermoso corazón y que la voz del Espíritu Santo sea tu constante guía en este andar por la vida”

Finalmente le agradeció por alegrar su vida y su hogar y le deseo un feliz cumpleaños.

“Te amo hijo de mi corazón. Alegras mi día en este momento. Gracias por ser la felicidad y la frescura en nuestro hogar. Feliz, feliz, feliz cumpleaños mi corazón bello. Te amo”

En la foto que compartió, se puede ver a Matthew usando una chamarra durante un paseo familiar por la naturaleza. Su mamá lo besa mientras usa un look cómodo y deportivo color verde.

En otra foto, se puede ver a Thalía en el hospital el día que dio a luz a su hijo. Estaba acompañada por su abuela.

Su padre, el productor Tommy Mottola también estuvo presente en las fotos compartidas, desde recuerdos de su nacimiento donde se le ve brindando con Thalía, hasta en algunos momentos divertidos en familia.

Anteriormente, la cantante le dedicó un mensaje de despedida a su abuela, quien fue una fuente de inspiración y recordó sus últimos momentos de vida.

“Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible, un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre, contra viento y marea. Y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida.”

También recordó las enseñanzas que le dejó y cómo siempre la recordará junto a su familia, como una persona alegre y llena de energía.