Niurka asegura que también se llegó a acostar con Mauricio Islas

Niurka Marcos sigue dando de qué hablar tras su salida de “La casa de los famosos 2″, por tal motivo fue invitada al programa “Sale el Sol”, donde esta semana Mauricio Islas ejerce de presentador invitado.

En el programa, empezaron a compartir algunas imágenes de las telenovelas en el que Niurka y Mauricio Islas habían participado, y cuando mostraron una imagen donde ellos salen juntos como pareja, la cubana soltó la bomba.

“Fue tan lindo porque en esa época… él no lo va a decir nunca, pero yo sí lo voy a decir. Él no lo va a decir porque él es un caballero y los caballeros no tienen memoria… pero él y yo quimbamos” expresó Niurka.

Todos los demás conductores se quedaron sorprendidos, en especial, el aludido y su compañero Juan Soler. Mauricio Islas, quién está casado actualmente y tiene tres hijos, se sonrojó pero no negó y dijo nada al respecto, solo intentó cambiar rápidamente el tema.

Niurka Marco aclaró que eso pasó “cuando éramos unos jovencitos, que no pintábamos canas”.

Por otro lado, en el programa le mostraron a Niurka los videos de Mafe Walker, al cual tras verlo se echó a reír. “El problema es que necesito que alguien me traduzca”, dijo para explicar su reacción.

Entonces, Mauricio Islas procedió a explicar el contenido que realiza Mafe Walker y el motivo del porqué se volvió viral, a lo que la actriz expresó: “Yo no sé ustedes, pero a mí me da mucha ansiedad, yo necesito que alguien me traduzca. Como que me quedo a medio palo”.

Cuando le preguntaron con respecto al escándalo entre Pablo Montero y su exesposo, Juan Osorio, opinó que: “Juan debe estar bien encabronado… No pienso en Pablo Montero, sino en Juan. ¿Agarró una peda magnánima? No sabe cómo le va a ir”, pero después añadió, “A lo mejor Juan lo perdona porque le ha perdonado muchas”.