“Está haciendo el ridículo”, las reacciones de los fans al ver a Adamari López vestida de novia

Adamari López es una de las celebridades más exitosas, que a sus 51 años sigue cosechando éxitos y demuestra que se puede disfrutar la soltería al máximo.

Hace más de un año que la puertorriqueña anunció su separación de Toni Costa, y en este tiempo se ha dedicado a su hija y a ella misma.

La famosa ha aprovechado todo este tiempo para viajar, salir de fiesta, disfrutar en paseos en yate con amigas, y vivir su soltería como nunca , demostrando que no necesita de un hombre.

Sin embargo, Adamari constantemente recibe críticas en redes, ya sea por su actitud, looks, o por cualquier cosa que publica.

Y recientemente, la puertorriqueña se convirtió en blanco de críticas luego de salir vestida de novia en el programa Hoy Día.

Adamari López se viste de novia y le llueven las críticas

Los actores de la nueva película El padre de la novia estuvieron en el programa Hoy Día, por lo que Adamari decidió vestirse de novia para simular una escena.

La famosa sorprendió con un hermoso vestido blanco con falda larga, cola, ramo de flores blancos, y una corona plateada.

Sin embargo, esto no fue del agrado de los fans en redes, quienes se mostraron molestos y la llenaron de críticas.

“Está desesperada por casarse”, “ya no sabe cómo llamar la atención”, “Adamari siempre con sus estupideces”, “no puedo con tanto, supéralo Adamari no te vas a casar otra vez”, y “Adamari no deberías prestarte para este show ridículo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque la critiquen, esto a Adamari no le interesa, pues siempre ignora los malos comentarios y sigue haciendo lo que le gusta, sin importar si los fans están de acuerdo o no.