Laura Bozzo le pide perdón a Niurka: “No me presto un día más para estas peleas ridículas”

Laura Bozzo quiere redimirse en la Casa de los Famosos. La presentadora peruana de 69 años dice haberle abierto su corazón a Niurka, con quien ha cazado una guerra en este reality. La propia Laura le pidió parar los enfrentamientos que han tenido a muchos comiendo palomitas de maíz durante las transmisiones del programa de la cadena Telemundo.

“Me siento horrible, no me parece que este juego sea para mí, soy demasiado sentimental y no puedo pensar en una estrategia o hacerle daño a alguien que quiero. ¿Entonces yo me dije qué me hago acá?, ¿Cómo voy a hacer aquí encerrada sin esta loca (Niurka)?, me muero, qué me hago acá, ¿contra quién voy a descargar esta locura?”, le manifestó Laura a Niurka, mientras ella estaba abrazada con Juan.

“Vengo con el corazón en la mano”, le expresó Laura a Niurka, quien también ha sido señalada por muchos seguidores de ser “conflictiva”.

Tras escuchar a Laura, Niurka, quien ha sido señalada de hacerle supuestas brujerías a la veterana presentadora, le aconsejó que esté donde la hagan reír.

“Solo tienes que hacer una cosa: estar donde te hagan reír, donde te hagan feliz, dónde no te metan mierda en la cabeza”.

Laura: “Entonces tendría que estar todo el día contigo”.

“Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que ya de este juego ya me retiro, yo no participo en ese juego... “Yo ya no quiero retrocedo. Sabes lo que es levantarme en la mañana y no poder saludarte o que me hagas una broma y te burles de mí?”, le dijo Laura entre lágrimas a Niurka.

Que les dije!!!🤦🤡🤣🤣 lo dije que Laura se les iba a voltear a las ,🐍🐍🤦🤡

Pues hace unas horas odiaba a la SECTA NO?🤣🤦

Ahora dice que ya no quiere nada! Que quiere estar con gente que la haga reír 🤣🤦 no puedo con ésto!🤣 #LCDLF2 pic.twitter.com/WVv1JeYY4o — DanyG (@elizabe93827305) June 14, 2022

Laura Bozzo también aseguró que quiere sostener una conversación con Natalia para limar asperezas.

“Creo que me debo una conversación larga con Natalia porque creo que es importante para sanar mis heridas y las de ella, porque yo cargo en mi consciencia con cosas, siento que de repente yo me equivoco, que no estoy viendo bien, que estoy con lentes oscuros, que estoy caminando dentro de una tormenta y quiero salir corriendo y no sé qué hacer de verdad”.

“Me voy a reír con Niurka”, asegura Laura Bozzo

“Yo, Laura Bozo, no me presto un día más para estas peleas ridículas, yo mañana voy a entrenar con Juan, me voy a reír con Niurka que me hace reír a carcajadas, y vamos a integrar esto”, afirmó la presentadora.

“Prometo que voy a poner todo de mi parte para que se acabe toda esta pelea ridícula y estúpida que no conduce a nada, yo quiero que ustedes se diviertan y la pasen bien”, dijo Laura al confesar sus sentimientos.

La presentadora indicó además que las peleas la han hecho sentirse “deprimida” y dudar de su estancia en la Casa de los Famosos.

“Qué carajo haces acá Laura Bozzo si no transmites un mensaje positivo para la gente”, comenta que ha pensado.

“Hoy Dios te da la oportunidad de estar acá y tú ¿Qué haces Laura Bozzo?, te pones a pelear como una imbécil, no, yo no soy eso, Soy una persona que está controlando sus impulsos para no reaccionar brutal, ni estúpidamente, que si hubiera hecho esto antes estaría en la cima de mi carrera, pero no, por complicada muchas cadenas se cansaron de mí”, confesó.

En medio de toda la guerra que ha vivido en la Casa de los Famosos Laura asegura que pese a estar rozando los 70 años siempre que haya vida hay oportunidad para hacer las cosas que nos hacen felices.

“Salgo con toda la fuerza del mundo, porque me voy a comer el mundo cuando salga de acá”.