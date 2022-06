“No es tan sincero como creí”: Shakira lamenta ruptura con Piqué

Después de doce años juntos, Shakira y Gerard Piqué han confirmado la ruptura de su relación. La cantante había dado algunos indicios de que su romance con el jugador de fútbol se encontraba en una crisis, y desafortunadamente no pudieron superarla. Todo llegó a su límite cuando se destapó la infidelidad de Gerard a Shakira con una mujer de 20 años.

Los rumores de esta infidelidad cometida por el deportista ha sido lo único que ha acaparado los titulares desde la semana pasada, donde no solo se inició el rumor de este hecho sino que se terminó confirmando a manos de la propia compositora de ‘Ojos Así'.

La separación de Shakira y Piqué fue algo que claramente nadie se esperaba, pero los indicios del desgaste de su amor surgieron cuando la colombiana lanzó su más reciente trabajo musical, su nuevo sencillo ‘Te Felicito’ que cuenta con la participación de Rauw Alejandro. La letra de la canción coincide a la perfección con el escándalo mediático que la expareja atraviesa actualmente.

La letra de la canción habla de una decepción cuando se descubre las mentiras de la otra persona: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas”.

Las palabras de Shakira tras su separación

Ya confirmando la finalización de su romance, durante una entrevista promocional en el programa británico This Morning, la presentadora Alison Hammond, le agradeció por dar a conocer lo que estaba atravesando por su vida personal en estos momentos.

“Te felicito Shakira por este concepto de canción, de cómo construimos una idea de hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es así en la realidad”, le dijo Hammond a Shakira.

“Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres...”, dijo la cantante. “Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”, afirmó la cantante

Así mismo comentó que su propósito con su nuevo éxito es “encontrar la verdad”, dijo la artista que en el día sábado confirmó su separación mediante un comunicado firmado en conjunto con Gerard Piqué.