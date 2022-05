Winnie the Pooh deja su dulzura y se convierte en villano en nueva cinta de terror

Winnie the Pooh: Blood and Honey

El tierno osito que ganó gran popularidad gracias a Disney, Winnie the Pooh, tendrá un película de terror, la cual lleva por nombre: Winnie the Pooh: Blood and Honey.

En una entrevista con Variety, el director de la cinta Rhys Frake-Waterfield explicó de qué tratará esta historia de horror.

Frake-Waterfield aseguró que Winnie y Piglet serán los principales villanos responsable de una masacre. Y explicó que esto sucede después de que son abandonados por Christopher Robin cuando va a la Universidad, por lo que deben valerse por sí mismos para no morir de hambre, y eso provoca que se vuelvan salvajes.

“Debido a que han tenido que valerse tanto por sí mismos, esencialmente se han vuelto salvajes. Así que han vuelto a ser animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo viciosos que quieren dar vueltas y encontrar presas”.

¿Winnie the Pooh: Blood and Honey viola los derechos que tiene Disney?

No, este debido a que a partir del 1 de enero, el universo de Winnie-the-Pooh de Milne, con la excepción de Tigger, entró en el dominio público, lo que permitió a cualquier persona trabajar en sus “iteraciones originales de Pooh” e incluirlas “en cualquiera de sus trabajos creativos”, como películas, musicales. y obras de teatro.

Sin embargo, Disney sigue conservando los derechos de su versión animada, por lo que nadie más puede usar un oso que se llame Pooh con la apariencia exacta de la empresa de Mickey Mouse, por lo que el director de Winnie the Pooh: Blood and Honey reveló que ha sido muy cauteloso.

“Hemos tratado de ser extremadamente cuidadosos. sabíamos que había una línea entre eso y sabíamos cuales eran los derechos de autor y lo que han hecho. Así que hicimos todo lo posible para asegurarnos de que la película solo se basara en la versión de 1926″

Entre los cambios que vemos en el personaje, es que el oso cambia la camiseta roja por un traje de leñador. Mientras que Piglet va vestido con una camiseta negra.

No aparecen otros personajes, aunque hay una referencia sobre Igor, el burro triste, cuyo nombre aparece en una lápida que aparentemente fue devorado por Winnie y Piglet.

“Nadie va a confundir esto con Disney. Cuando veas el póster y veas los tráilers y las imágenes fijas y todo eso, no hay manera de que nadie piense que esto es una versión para niños”, recalcó el productor.