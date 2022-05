Muere Andy Fletcher, integrante de Depeche Mode

Andy Fletcher, tecladista de Depeche Mode, murió a los 60 años, infomó la agrupación a través de redes sociales.

“Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda Andy “Fletch” Fletcher. Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría. Nuestros corazones están con su familia y le pedimos que los tenga en cuenta y respete su privacidad en este momento difícil”, se lee en el comunicado.

Cabe resaltar que Andrew Fletcher participó en todos los discos de Depeche Mode.

También te puede interesar:

Soundtrack de vida, 15 años de música que se ha quedado en la memoria

Muere Ray Liotta a los 67 años, recordado por su papel en “Goodfellas”

Andrew Fletcher y su historia con Depeche Mode

Nació en Nottingham pero creció en Basildon, en Essex, de niños jugaba con Martin Gore. En 1976 formó con Vince Clarke un dueto llamado No Romance in China, sin ningún éxito, después Clarke formó precisamente con Martin Gore un nuevo grupo llamado French Look al cual Fletcher se reintegraría en 1979 para formar el trío Composition of Sound que, al poco tiempo, con el ingreso del cantante David Gahan, cambió su nombre a Depeche Mode.

En un inicio Andrew Fletcher se dedicó a llevar las cuentas del grupo, prácticamente fue mánager del grupo durante sus primeros años hasta que Jonathan Kessler tomó ese lugar en 1986. Además de ello, Fletcher siempre ha participado como teclista con Depeche Mode.