The Valet, la nueva película de Eugenio Derbez es una carta de amor a los inmigrantes latinos en Estados Unidos

No cabe duda que el actor, director y productor mexicano Eugenio Derbez está lleno de sorpresas y de proyectos. Esta vez, Derbez regresó a México para promocionar su nueva comedia romántica llamada “The Valet” y junto con él vino Samara Weaving para hablar de la divertida cinta. “Es una comedia que tiene mucho corazón y alma y le da mucha atención a temas interesantes que normalmente no se ven en las comedias”, dijo Weaving en entrevista con Publimetro.

“La intención de esta película es divertir a la gente y es una comedia muy peculiar que habla de este valet parking al que lo obligan a tener una relación con una actriz hollywoodense guapísima y se ve el choque de estos dos mundos”, mencionó Eugenio Derbez a Publimetro. “Antonio” es el personaje que Eugenio Derbez interpreta en la cinta en la cual el también fungió como productor. De este proceso doble que tuvo que realizar el actor explicó, “Es complicado porque cuando estás en el set y al mismo tiempo tienes que estar arreglando problemas de producción es muy difícil”.

"The Valet". "The Valet". / Foto: Instagram.

“Olivia Allan” es el personaje al que Samara Weaving le da vida y es una actriz de Hollywood muy famosa que se ve envuelta en un lío amoroso, por lo cual su única salida es recurrir a “Antonio” para que se haga pasar por su pareja. “Desde hace un tiempo estuve buscando trabajar en una comedia y esta se sintió muy interesante y divertida y así me convencieron para formar parte de la película”, contó la joven australiana.

Podría decirse que el tema principal de “The Valet” es la vida de los inmigrantes latinos en Estados Unidos y de ello Derbez platicó, “Cuando se empezó a escribir el libreto en 2014 Barack Obama estaba en el poder y en 2016 cambió todo y había mucha polarización en Estados Unidos y los inmigrantes estaban siendo muy atacados. Yo sentí la necesidad de darle una voz y además una visibilidad a los inmigrantes latinos que son el motor que mueve a Estados Unidos”.

Desde el 20 de mayo “The Valet” está disponible en la plataforma de streaming Star+ y es la última cinta en la cual participó la primera actriz Carmen Salinas. “Yo tenía muchas ganas de trabajar con Carmelita Salinas desde toda la vida y nunca habíamos trabajado juntos. Para mí fue muy divertido trabajar con ella de cerca, dirigirla porque yo dirigí las escenas en español y el poder encontrar esta parte cómica de Carmelita para mí fue un agasajo. No sabes lo feliz y lo afortunado que me siento de haber estado con ella en esta última película”, compartió Eugenio.

Carmen Salinas. Carmen Salinas en "The Valet". / Foto: YouTube.

Otro detalle importante es que en “The Valet” participan actores latinos como Armando Hernández y Carlos Santos a los cuales Derbez invitó a participar en el proyecto. “Yo creo que en la vida tienes dos caminos porque cuando yo intenté entrar a Estados Unidos me hubiera gustado mucho que me echaran la mano y no sucedió. Entonces hay dos caminos y uno es decir: a mí nadie me ayudó ahora que los demás se jodan o porque a mí nadie me ayudo yo sí voy a ayudar a los demás”, subrayó el Eugenio.

Eugenio Derbez y Samara Weaving. Eugenio Derbez y Samara Weaving. / Foto: Instagram.

Con esta reflexión, Derbez nos enseña lo importante que es tener presente el lugar de origen al cual se pertenece y a las personas que conforman ese lugar. “Para mí ha sido una grata sorpresa y un honor introducir a todos estos amigos que están en México para que los conozca una nueva audiencia en Estados Unidos. Me llena de orgullo ver como la gente se sorprendía porque veían a Carmelita Salinas y a Armando y preguntaban que de dónde habían salido”, relató el comediante mexicano.

