Cómo es la relación de Jada Pinkett con el hijo que Will Smith tuvo antes de conocerla

Will Smith y Jada Pinkett no tienen la mejor relación matrimonial actualmente, luego del golpe que el actor le propinó a Chris Rock en los Oscar por defenderla.

Tras este suceso, comenzaron a salir a la luz muchos secretos sobre la pareja, dejando ver que su relación tenía años fracturada, a pesar de lo que mostraban en redes.

Muchos han juzgado a Jada Pinkett, catalogándola como una mujer “manipuladora y fría”, por cómo trataba a Will Smith.

Esto ha hecho que muchos se pregunten, cómo es su relación con Trey Smith, el hijo mayor de Will Smith, a quien tuvo con la empresaria Sheere Zampino.

El actor se separó de Sheree cuando Trey estaba muy pequeño y el proceso de divorcio fue muy doloroso para él, de hecho, su relación con el actor no era la mejor.

La relación de Jada Pinkett con hijo mayor de Will Smith

Cuando Will se divorció de Sheere, Trey tenía 5 años, y la relación con Jada con el pequeño no fue la mejor, pues la actriz quería opinar en su crianza, lo que no tenía muy contenta a la ex del actor.

Además, como dijimos, el pequeño Trey no se llevaba bien con Will, pues sentía que lo había abandonado, por lo que Jada y él comenzaron con el pie izquierdo.

“El comienzo entre nosotros fue duro, y aquí hay una cosa que diré en retrospectiva. Porque no entendía el matrimonio, no entendía el divorcio. Diré que probablemente debería haber retrocedido”, confesó Jada Pinkett a Zampino en su programa Red Table Talk.

Sin embargo, con los años la relación ha mejorado, y ahora Jada se lleva de maravilla con Trey, llegando a considerarlo como a uno más de sus hijos.

El joven que se desempeña como actor, comparte constantemente con Will, Jada, y sus hermanos Jaden y Willow, e incluso Sheere es como parte de la familia y tienen una gran relación.

En diferentes oportunidades, Jada le ha dedicado palabras de amor a Trey, como en uno de sus cumpleaños donde aseguró que lo veía como a un hijo.