Meghan Markle se sincera en emotiva entrevista y habla de lo mal que la pasó siendo parte de la realeza

Meghan Markle estuvo junto a su esposo el príncipe Harry en una entrevista para el popular podcast “Teenager Therapy” del instituto Loara High School en Anaheim, California.

En el podcast fueron entrevistados por tres estudiantes, y ahí la Duquesa de Sussex se sinceró sobre el constante bullying que ha estado recibiendo en las redes sociales desde que se unió a la familia real.

También habló sobre esa particular respuesta que dio hace un año al periodista Tom Bradby de ITV. El periodista le preguntó a Meghan Markle si se encontraba bien, a lo que ella respondió lo siguiente:

“Gracias por preguntar, no muchas personas me han preguntado si estoy bien”. Lo que llamó la atención de muchas personas, ya que parecía que la Duquesa no se encontraba nada bien en ese momento.

Meghan Markle aclaró que estaba muy cansada en ese momento

La esposa del príncipe Harry aclaró que en el momento de esa entrevista, ellos habían estado cumpliendo compromisos reales en Sudáfrica, y estaban en el último día de su gira en esa región.

Sumado al hecho de que estaba lidiando con su rol de madre, pues según comentó el príncipe Harry ella todavía se encontraba amantando a su hijo, cuando le tocó dar la entrevista no se encontraba bien anímicamente.

“Estaba cansada. Estaba a punto de darle un baño a Archie... Pero estaba sumamente exhausta”, y continuó: “no me di cuenta de que mi respuesta recibiría tanto interés de todo el mundo”.

Aclaró: “Solo respondí con sinceridad porque estaba en un momento de vulnerabilidad, estaba cansada, no hubo ninguna presentación, estaba ahí, una mamá con su bebé de cuatro meses y medio y ambos estábamos cansados”.

También explicó que cumplir con cada compromiso oficial era como estar en un maratón, puesto que acudía a las citas que tenía programada para luego irse corriendo a alimentar a su bebé.

Te puede interesar:

Jueza rechaza la petición de abogados de Amber Heard de desestimar el juicio con Johnny Depp

“¡Ahí voy!”: Loro dejó esperando por media hora a Testigos de Jehová que tocaron puerta de una casa

Así es como Johnny Depp quería que fuera el final de Jack Sparrow antes de ser despedido