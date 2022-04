¿Qué pasó con Bobby Kennedy y Marilyn Monroe?

Netflix sigue explotando el potencial de ese sub-género de documentales de misterio y crimen. Esta vez, el foco lo tiene la nueva película documental, El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas, donde nos adentramos a lo ocurrido en la noche de agosto que falleció la famosa actriz y su envolvimiento con los hermanos Kennedy, específicamente Robert Bobby Kennedy.

La película dirigida por Emma Cooper no arroja precisamente nuevas conclusiones sobre lo que realmente pudo haber ocurrido en la noche del 4 de agosto de 1962, cuando Monroe perdió la vida a causa de una sobredosis de barbitúricos.

Sin embargo, la cinta retoma más de 650 grabaciones de entrevistas que realizó el periodista Anthony Summer para su biografía de 1985, Diosa: Las Vidas Secretas de Marilyn Monroe, que fue un bestseller del New York Times. Summer habló con amigos, compañeros de trabajo e incluso con los investigadores privados que fueron pagados para investigarla.

En el documental, muchas personas alegan con certeza que la actriz tenía un amorío con Robert Kennedy, hermano del presidente de Estados Unidos, John Kennedy, con quién también se rumorea que Monroe tuvo una aventura. Summer sugiere que hubo un encubrimiento sobre donde se encontraba realmente Bobby en la noche que Marilyn murió, y que este habría, presuntamente, llamado a la modelo, pidiéndole que se vieran.

¿Donde estaba ‘Bobby’ cuando Marilyn falleció?

De acuerdo al filme, Summer habló con varias personas y Robert Kennedy habría estado en la casa de su cuñado, Peter Lawford, en Los Ángeles, en la noche que murió la artista. Harry Hall, quien fue descrito como un “informante de la policía” le dijo al periodista: “Escuche de una fuente confiable que en ese sábado, Bobby estaba en la ciudad y supuestamente se fue. Cuando digo que lo escuché, lo escuché de parte de una agencia federal. Definitivamente el FBI.”

Por otra parte, Fred Otash, quien fue un detective privado contratado para buscar información sobre los Kennedy, intervino los teléfonos y la casa de Lawford y dijo que ‘Bobby’ habría llamado a Monroe después de que ambos tuvieran una pelea: “Habían cintas del día de la muerte de ella. Bobby Kennedy la llamó desde la casa de Lawford. Ella dijo, ‘No me molestes, déjame sola, mantente fuera de mi vida’. Una fuerte discusión. ‘Me siento que me pasan de mano en mano, me siento usada, me siento como un pedazo de carne’.”