Sandra Bullock y otras famosas que aseguran no querer volver a casarse

Uno de los sueños de muchas mujeres es tener una gran boda y casarse con el amor de su vida y en el mundo del entretenimiento no es la excepción, ya que varias actrices dieron ese gran paso en su vida y se unieron en matrimonio.

Sin embargo, sabemos que a veces las cosas no salen como lo planeas y también estas famosas de Hollywood han asegurado que no desean volver a casarse o simplemente buscan seguir siendo felices con sus parejas al vivir en unión libre.

Ellas son las famosas que no desean volver a casarse

Estas actrices han elegido disfrutar su vida con una nueva pareja, luego de una ruptura, pero sin tener que llegar al altar:

Sandra Bullock

La protagonista de “Imperdonable” tuvo un matrimonio con Jesse James de alrededor de cinco años y, luego de divorciarse, adoptó a dos pequeños. Recientemente, comentó que se tomaría una pausa en su carrera para dedicarse de lleno a la maternidad de tiempo completo.

Tiene en la actualidad una relación con Bryan Randall (desde 2015), sin embargo, en varias ocasiones ha confirmado que no volverá a casarse. “No necesito un papel para ser una compañera y una madre devota”, dijo la actriz.

Kaley Cuoco

La actriz que diera vida a Penny en “The Big Bang Theory”, estuvo casada dos veces. La primera fue de 2013 a 2016 con el tenista Ryan Sweeting y, en la segunda ocasión, con el empresario Karl Cook, con quien llegó al altar en 2018 para divorciarse a finales de 2021.

Tras estas experiencias, Kaley le reveló a una reconocida revista que el matrimonio ya no es su objetivo, pero no descarta el tener una relación formar a futuro: “Nunca me volveré a casar. Me encantaría tener una relación duradera o unión civil. Pero nunca me volveré a casar”.

Kaley Cuoco interpreta a Cassie en The Flight Attendant.

Drew Barrymore

La actriz, directora, modelo, fotógrafa y productora, ya ha contraído nupcias tres veces: Jeremy Thomas (1994–1995), Tom Green 2001–2002) y Will Kopelman (2012–2016).

Estas vivencias han servido para que Drew no desee volver a unirse con una nueva pareja tal y como lo hizo en su pasado. “No quiero volver a estar entrelazada con alguien así nunca más. Te separas y sigues adelante. Te divorcias, y es tan diferente”, le contó a la revista People en 2020.

Halle Berry

La intérprete de “Gatúbela” ha estado casada en tres ocasiones: David Justice (1993–1997), Eric Benét (2001–2005) y, finalmente, con Olivier Martinez (m. 2013–2016).

Sin embargo, para la actriz, directora y productora ganadora de un Premio Óscar esto no ha significado un fracaso, sino que ha sido un gran aprendizaje del cual ha salido adelante y mostrado que no volvería a casarse.