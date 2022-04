La miniserie de HBO que es perfecta para ver este fin de semana

HBO Max tiene un catálogo completamente renovado, innovador y atrapante que muchas veces supera a su competencia. Sus series y películas originales con frecuencia se convierten en tendencia y ganan una gran base de seguidores, y este podría ser el caso de esta mini serie que te sugerimos.

La nueva serie original de HBO Max de la que están hablando todos los suscriptores es Tokyo Vice. La producción se estrenó este pasado 7 de abril y cuenta con sólo nueve episodios.

Protagonizada por Ansel Elgort, la serie combina los géneros de suspenso y crimen en sus nueve episodios, que están basados en las memorias del periodista estadounidense Jake Adelstein, quien además se desempeña como productor ejecutivo. De esta forma, la serie está inspirada libremente en el libro Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan, donde el protagonista contó su historia.

¿De qué se trata Tokyo Vice?

La sinopsis oficial de la tira original de HBO Max dice: “Jake Adelstein (Ansel Elgort), un periodista estadounidense se muda a Tokio en los años 90, con la finalidad de unirse al periódico líder de Japón y convertirse en el primer reportero extranjero de crimen. Él enfrenta varios obstáculos en sus primeras investigaciones, pero las cosas mejoran cuando conoce a Hiroto Katagiri (Ken Watanabe), un vice detective con mucha experiencia en el campo. Ambos indagan en el turbio mundo de la Yakuza, lo que obviamente pone en peligro sus vidas”.