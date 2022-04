Le llueven las críticas a Thalía por usar mucho filtro y “no aceptar el paso de los años”

Thalía ha dado lecciones de amor propio con sus cuidados de belleza y rutinas para mantenerse activa y hermosa a sus 50 años.

La cantante multifacética ha sido inspiración para miles de mujeres en sus más de 30 años de carrera artística. Aunque sus fans suelen elogiarla por su belleza, más de uno ha cuestionado sus tratamientos de belleza.

Anteriormente, había sido duramente criticada por aplicar botox, por posar sugerentemente y ahora por “no aceptar el paso de los años”.

Juzgan a Thalía por el uso excesivo de filtros y tratamientos

Aunque toda mujer es libre de hacer con su cuerpo y su vida lo que desee, la sociedad sigue juzgando a quienes se someten a procedimientos y rutinas para embellecerse y especial a quienes pasan los 40 años, por considerar que “no es apropiado para la edad”.

Así le sucedió recientemente a la intérprete de ‘Arrasando’ quien apareció en su cuenta en Instagram realizándose una terapia de estimulación del musculo del pómulo “para ubicarlo en su lugar”.

Los internautas aseguraron que no supera el paso de los años y rechazaron el uso de tantos filtros.

“Si la verdad eras Hermosa y ahora se nota que no puedes aceptar la realidad q es envejecer”, “Su ego sobrepasa las nubes, jamás se dejará ver sin filtro, solo cuando tenga una edad q no sepa manejar la tecnología”, “Thalia le tiene miedo a las críticas mucho filtro”, “Mucho filtro ocultando la realidad”, “Dios miooo!!Que tienen en el cerebro estas ricachonas, no quieren envejecer dignamente x favor!! Además no tiene esa piel es a puro filtro, y si no miren las novelas”, comentaron.

Sin embargo, sus fans resaltaron su verdadera belleza y ganas en lucir siempre radiante.

“Cuidándose cómo toda una Queen 👑!!! Por eso siempre estás bella❤️ bendiciones Thalía”, “Hermosa parece de 20″, “Más de una criticando el filtro y también lo usan. Fin de la hipocresía!! Bella es bella con o sin filtro todo es cuestión de actitud al final la belleza es solo un estereotipo que vende la industria”, “Hermosa siempre”, respaldaron.