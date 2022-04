Cardi B cierra su Twitter luego de pelear con sus fans por no asistir a los Grammys

La ceremonia de los Grammy 2022 tuvo un par de momentos virales en Twitter, como el caso de V de BTS y Olivia Rodrigo, pero también ocurrieron situaciones desafortunadas alrededor de la gala más importante de la industria musical, y es que la rapera Cardi B cerró su cuenta de Twitter tras discutir con sus fans, quienes estaban molestos por la ausencia de la cantante en la ceremonia.

Cardi B has deactivated her Twitter and Instagram account. pic.twitter.com/idYXl9Nf1Z — Pop Crave (@PopCrave) April 4, 2022

La rapera decidió no asistir a la 64 entrega de los premios de la Academia de la Grabación pese a estar nominada en la categoría de Mejor interpretación de rap, y sus fans no tardaron en vociferar su descontento con Cardi.

Cardi B le deseo la muerte a las mamas de sus fans

La acalorada riña comenzó poco después del show inaugural, puesto que ahí comenzaron los internautas a expresar su decepción por la ausencia de la interprete de WAP. “Lo que quiero decir es, ¿por qué emocionarnos si sabes que no vas a ir a los Grammy desde el principio?... (Cardi B) necesita tomar a sus fans más en serio, esto se está volviendo ridículo, lo siento”, señaló un usuario.

Esto molestó bastante a la rapera que tuiteó: “¿Cuándo los emocioné a todos? ¿Dónde y cuándo alguna vez (di) pistas? ¿Estás bien?”. Sin embargo, el detonante para Cardi B fue que hablaron de su hijo: “Apuesto a que a tu hijo no le gustaría que estés de c*lo mientras te burlas de los fanáticos y no dejas caer música”, a lo que Cardi B contestó: “Espero que sus madres mueran”.

La verdad no sé porqué nadie está hablando de lo que Cardi B hizo, desearle la muerte a la mamá de un fan y por eso tuvo que desactivar su Twitter. pic.twitter.com/0b4o6817hT — Roswell (@moonells3x00) April 4, 2022

Luego de ese intercambio, la cantante se cansó y reveló que borraria su cuenta de Twitter: “Voy a borrar Twitter, pero Dios mío, odio a esta es**pida base de fans. Tienen que ser los más es**pidos, criticando a mis hijos solo porque creían que iba a ir a los Grammy y no fui. ¿Qué les pasa? ¿Cuándo di a entender que iba a ir? Es una maldita locura. No puedo más. Tengo que protegerme”, escribió antes de borrar su cuenta

La rapera también añadió que “No pienso ir a ninguna ceremonia de premios si no tengo una canción que interpretar o si no he sacado un nuevo álbum... el próximo año”.