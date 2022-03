Morena Baccarin se goza su rol en “The Endgame”

En la tradición de series como 24, se transmite desde hace varias semanas por la cadena NBC, The Endgame, una intensa propuesta sobre una manipuladora prisionera que se hace llamar la Reina y quien mantiene en vilo a la ciudad de Nueva York al secuestrar simultáneamente siete bancos importantes de la ciudad.

Su contrafigura, en la piel de una astuta agente del FBI (Ryan Michelle Bathe), tendrá que descifrar una serie de claves dejadas por la villana para lograr evitar que la situación escale, mientras se revelan las motivaciones de “la Reina”.

Este entretenido juego de ajedrez televisivo es producido y protagonizado por la actriz Morena Baccarin, quien cuenta con experiencia frente a las cámaras en dramas de acción como Homeland y de ciencia ficción como Firefly y Greenland, y que también es recordada como la esposa de Ryan Reynolds en las divertidas películas de Deadpool.

Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de conversar mediante videollamada con la artista quien nos hablo sobre los retos de producir y protagonizar una serie con muchos virajes y elementos de acción y tensión, además de si regresará a los brazos del irreverente superhéroe.

Finalmente, los estudios están poniendo grandes proyectos en manos de las mujeres. ¿Qué puedes decirme sobre cómo te presentaron el proyecto y el personaje… y cuál fue tu reacción?

Sí, es gracioso, porque acabo de tener un bebé que tenía tres o cuatro meses cuando recibí la llamada sobre el piloto y no me sentía lista para volver al trabajo todavía. Me resultó intrigante la historia de estas dos mujeres. Así que, lo leí y pensé que era una oportunidad muy atractiva. Está repleta de acción, y la historia se cuenta de una manera muy inteligente. Además, el hecho de que estuvieran estas dos mujeres poderosas, pero vulnerables al timón, me pareció muy emocionante.

Tu personaje Elena es muy complejo y diferente de lo que probablemente has hecho. Eres quien mueve las piezas. Ya pasaste por la fase de personajes de “la esposa”, aunque únicas, diferentes y fuertes, ahora regresas a convertirte en un personaje dominante, central y poderoso como en V y Firefly. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre Elena, y cómo la construiste? ¿Y cuanto de Morena hay en Elena?

Te diría que nada, pero a la vez, mucho. Creo que ella es una mujer poderosa, pero con cierta vulnerabilidad. Y ahí es de donde realmente sale el personaje. Es una chica mala que tiene un talón de Aquiles, pero también tiene corazón. Lo que ella está haciendo, y por lo que está luchando, en última instancia, es vengarse por lo que le hicieron a su familia y esa es una causa muy noble. Entonces inmediatamente conectas con ella y puedes identificarte con ese sentimiento, sabes, si te han despojado tanto, por supuesto que no quieres recurrir a la violencia, pero es por eso por lo que esto es una historia, y a la vez un cuento de hadas en cierto modo y creo que está contada de una manera muy divertida. Ella se está divirtiendo, repartiendo venganza y definitivamente es un personaje creativo, poderoso y graciosa a la misma vez. Ha sido genial. Realmente trato de concentrarme en pasar un buen rato, pero asegurándome de que ella sea auténtica y real, y no solo un personaje.

Eso es lo que me gusta de tu personaje y de la serie, pero también encuentro fascinante cómo todavía en el cuarto episodio, la intensidad de la acción y la tensión no ha disminuido. Cuéntame un poco sobre esto, este aspecto específico de la intensidad de la serie.

Creo que es el tipo de programa que quieres ver de forma compulsiva (binge). Así que es muy difícil ir de episodio en episodio, quiero decir, supongo que podrás verlo de una sentada. Hay al menos cinco episodios disponibles ahora. No sé si es que la narrativa es tan buena, que provoca un ritmo igual de excitante. Y es el tipo de programa que querrás ver más de una vez de todos modos. Así que siento que la narrativa, el ritmo de la historia hace que sea muy fácil de digerir.

Cuéntame un poco cómo es trabajar con Ryan Michelle. Y si tienen algún tipo de técnica o estrategia para proyectar lo que pide el material, dado que ambas son las piezas principales en este juego de ajedrez.

Si. Ella es genial. Ambas tenemos trasfondo de teatro. Así que realmente nos encanta desmenuzar las escenas y trabajar en ellas juntas y encontrar formas de hacerlas aún más profundo, si es posible. Pero realmente tratamos de conocer el significado detrás de cada línea y asegurarnos de que estamos avanzando en la trama juntas. Y en nuestras escenas hay muchas capas. Así que siempre nos toma como dos o tres ensayos en el set para en realidad entender, especialmente mis líneas como yo, hay tantos significados detrás de todo lo que digo. Y tenemos que encontrar la manera de simplificar las cosas para que podamos ser lo más específicos posible.

Veo algunas similitudes con películas como The Silence of the Lambs o series como Alias , 24 y muchas más. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre si hay referencias o similitudes con estos u otros proyectos?

Oh, interesante. Puedo ver un elemento de The Silence of the Lambs, como seria el estar cerca de un criminal, pero a la misma vez necesitarlo para obtener información. Aunque no me voy a comer a nadie (rie). Puedo ver un poco de Moonlighting, algo de la relación donde, pelean entre sí, pero realmente se llevan bien, hay un poco de Killing Eve. Donde hay dos mujeres que se admiran, pero están en lados diferentes. No creo que mi personaje sea tan peligroso. Tal vez lo sea, no lo sé, dependiendo de cuál sea su motivación.

No me puedo despedir sin preguntarte y por favor no te molestes conmigo, pero Deadpool 3 ya está tomando forma. ¿regresarías?

Todavía no he recibido la llamada. Te dejaré saber. (Se rie).