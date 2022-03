Músicos que se convirtieron en actores: Jennifer Lopez, Lady Gaga y más

"Marry Me" - película Jennifer López, derecha, y Owen Wilson en una escena de "Marry Me" en una imagen proporcionada porUniversal Pictures. ​(Barry Wetcher/Universal Pictures via AP) (Photo Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures/AP)

En Hollywood, todo el mundo siempre busca resaltar sus talentos. Ya sea actor y modelo, o modelo, actor y músico, muchas celebridades siempre están ampliando sus áreas de especialización. Y mientras algunos batallan entre sus pasiones artísticas, aquí hay cinco celebridades que han dominado la transición de cantante a actor.

Comenzamos con Jennifer Lopez, y es que la Diva del Bronx es el modelo de cómo ser una actriz y cantante exitosa. Obteniendo experiencia en baile, actuación y canto al actuar en musicales de teatro cuando era niña, JLo tuvo su gran oportunidad en la película de 1986 “My Little Girl”.

Tras varias escenas de actuación, en 1999 JLo decidió probar suerte con la música y lanzó su álbum debut, On the 6. El álbum fue un éxito y vendió más de ocho millones de copias en todo el mundo. Ahora, JLo es una fuerza a tener en cuenta tanto en el mundo de la actuación como en el de la música. Actualmente protagoniza la nueva comedia romántica “Marry Me”, y continúa lanzando música.

Cher también tuvo un paso por sets de grabación

Cher convirtió su estatus de sensación del pop adolescente en un ícono de la cultura pop. Después de mudarse a Los Ángeles en su adolescencia, Cher conoció a Salvatore Bono en 1962 y la pareja se convirtió en un dúo de cantantes. En 1971, la pareja emergió en el mundo de la televisión con “Sonny and Cher Comedy Hour”, un programa en el que la pareja cantaba y realizaba parodias para su audiencia.

Fue durante el apogeo de Sonny and Cher que la carrera personal de Cher comenzó a crecer. Después de que la pareja se separó en 1974, Cher invirtió en su carrera como actriz, y protagonizó películas como “Moonstruck” además de tener varios papeles en obras de Broadway. Junto con sus papeles en películas, Cher estaba lanzando álbumes exitosos que estaban definiendo la era de la música pop.

Lady Gaga apuntó su carrera por su excentricidad

Si bien Stefani Germanotta hizo su debut como actriz en 2001 como un personaje de fondo en “Los Soprano”, se hizo un nombre como Lady Gaga, la excéntrica estrella del pop que definió el principio de la década de 2010. Sin embargo, en 2015, volvió a la pantalla como un personaje central en “American Horror Story: Hotel”. Desde entonces, Gaga ha obtenido varias nominaciones por sus papeles en “A Star is Born” y “House of Gucci”.

Por otra parte, no hace falta decir que Justin Timberlake es una doble amenaza. Después de sus días en The New Mickey Mouse Club, Timberlake fue reclutado para unirse a la boyband *NSYNC. Aunque su primer álbum no funcionó tan bien como se esperaba, su segundo álbum, No Strings Attached, lanzó al grupo a la cima del mundo del pop. Hoy es solista y ha sumado algunos títulos de películas.

Nuevos talentos en la cima de la actuación y la música

Hoy por hoy cientos de fanáticos se preguntan ¿hay algo que Harry Styles no pueda hacer? Al iniciarse en la música como concursante de X Factor, Styles se ha convertido en un ícono de la cultura pop. Como miembro de One Direction, Styles alcanzó el estrellato durante su adolescencia. Después de que se anunció su pausa indefinida en 2016, Styles se centró en su propia carrera.

En 2017, Styles lanzó su álbum debut homónimo y arrasó en las listas musicales con su nuevo sonido. Desde entonces, Styles se ha establecido como un solista de gran éxito, y al tiempo anunció que protagonizaría la película “Dunkerque” de Christopher Nolan. Ahora, Styles está volviendo al tren de la actuación con papeles principales en “Don’t Worry Darling” y “My Policeman”. Para poner la guinda del pastel, Styles se unió al Universo Cinematográfico de Marvel con una aparición sorpresa después de los créditos en “Eternals”.