DJ acusa a Anuel AA de golpearlo en una discoteca

Un DJ identificado como Tony Star que se encontraba trabajando en una discoteca donde también estaba el exponente urbano Anuel AA denunció en las redes sociales que fue agredido por el puertorriqueño.

Según indicó el DJ, durante el evento la gente le comenzó a pedir la canción “MAMIII” de Becky G junto a Karol G, en la misma Karol G dedica unas palabras a su ex de manera indirecta. Al parece esto molestó a Anuel AA y según indicó el DJ, el exponente urbano le tiró con un hielo.

“Él llegó de sorpresa, estamos pasándola bien, yo empecé a tocar toda la música de él, toqué como 15 canciones de él, back to back, una detrás de la otra, puse la canción de Yailin, pero la gente me estaba pidiendo Mami y el público es el manda, mala mía si ofendió a alguien, obviamente ofendí a Anuel, pero no fue mi intención, mi intención fue poner música para el público y eso fue lo que hice”, expresó el DJ.

“Me tiró con el hielo, cuando me tiró con el hielo, no sabía quién fue, cuando me enviaron el video ahí fue que me di cuenta que era Anuel, pensé que el hombre era más profesional. Me tiró el hielo, no sentí nada, me da gracia porque no me esperaba eso de una persona tan grande como es Anuel”, añadió en un video publicado por El Gordo y La Flaca.

A través de las redes sociales se ha publicado un video donde se ve al exponente urbano lanzar un objeto en la discoteca en Miami.