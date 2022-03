Kung Fu Panda está de regreso y tendrá su serie en Netflix

Kung Fu Panda: The Dragon Knight se estrenará en julio de 2022 en Netflix. (Netflix)

Uno de los más queridos personajes de las artes marciales está de regreso: Po, mejor conocido como Kung Fu Panda.

Y con él también estará de vuelta el actor que le da vida con su voz, el comediante Jack Black.

El actor interpretará de nuevo la voz del popular personaje de dibujos animados en una serie de Netflix llamada Kung Fu Panda: The Dragon Knight.

Anuncio por TikTok

El propio Black fue quien hizo el anuncio en su cuenta de TikTok.

“Pregunta de trivia”, dijo Black en su publicación. “¿Qué es blanco y negro y sabe kung fu?”.

“Soy yo. Kung Fu Panda: The Dragon Knight, una nueva serie de Kung Fu Panda llega a Netflix en julio de 2022″, soltó el actor. “Es tan buena que te sorprenderá”.

Black le dio vida al personaje por primera vez en 2008, con un éxito de taquilla que recaudó 630 millones de dólares a nivel mundial. Después repitió en 2011 y 2016 con la segunda y la tercera entrega de Kung Fu Panda.

Las dos primeras películas fueron nominadas al Oscar como Mejor Película Animada y la trilogía ha recaudado $1,8 billones alrededor del mundo.

Tercera serie del popular panda

Kung Fu Panda regresará en Netflix. (Netflix.)

La de Netflix será la tercera serie que sale del personaje, pero la primera con la voz de Black.

En Nickelodeon se transmitió Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness, y en Amazon Prime Video pasaron Kung Fu Panda: The Paws of Destiny, ambas en la voz de Mick Wingert.

“Cuando un misterioso par de comadrejas ponen su mirada en una colección de cuatro poderosas armas, Po debe abandonar su hogar para embarcarse en una búsqueda de redención y justicia que lo encuentra asociado con un no-caballero inglés sin sentido llamado Wandering Blade”, cuenta la sinopsis de la serie de Netflix. “Juntos, estos dos guerreros dispares se embarcan en una aventura épica para encontrar primero las armas mágicas y salvar al mundo de la destrucción, e incluso pueden aprender un par de cosas el uno del otro en el camino”.