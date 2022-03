A sus 50 años, Thalía es todo un ícono de varias generaciones. Ha protagonizado varias de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos en México y Latinoamérica, también ha interpretado varias de las canciones que son himnos para su público.

Pero también es un ser humano como todos nosotros, que siente y padece. A la recordada “María, la del barrio” le encanta compartir de forma espontánea con su público y recientemente captó la atención de sus seguidores en Instagram con una confesión.

Thalía alarma a los fans al confesar que se le está “deformando” el rostro

Reveló que su rostro le ha estado “cambiando” y responsabilizó a la pandemia y a su teléfono celular. “Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y obviamente con estos teléfonos inteligentes me ha salido una papada cañona, yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no las teníamos”, comentó la intérprete de “Arrasando”.

Thalía revela que se le está deformando esta parte de su rostro y pide ayuda a fans! pic.twitter.com/GPOJ1sbbDq — Lo + viral (@VideosVirales69) March 16, 2022

Durante años, a Thalía la han perseguido señalamientos por tener supuestos retoques estéticos. El más popular, el de su cirugía de remoción de costillas para lograr tener la cinturita que tiene.

Pero en numerosas ocasiones, la artista ha dejado claro que su figura se debe a sus arduas rutinas de ejercicio y su alimentación saludable, y no a alguna operación. También practica yoga y rutinas de ejercicio cardiovascular, que le permiten mantenerse saludable y en forma.

Cabe destacar que Thalía jamás se pone de mal humor por los comentarios que hacen sobre su figura, al contrario, siempre toma lo que dicen con el mejor ánimo, ya que ella está muy segura de sí misma y no le afectan ninguna clase de rumores.