Top 5: Estas películas de Netflix abordan el racismo

Las historias de las personas de color han ido apoderándose de Hollywood, para dar paso a nuevas películas y series de impacto. Y, quizá por casualidad, Netflix ha cultivado una colección bastante decente cuando se trata de celebrar esas historias, desde la adaptación de las memorias de una ex Primera Dama hasta una inmersión inmersiva en el Chicago de 1927.

Estas películas abordan algunos de los peores problemas que afectan a Estados Unidos desde siempre: racismo sistémico, brutalidad policial, prejuicio implícito. Pero estas historias no existen simplemente para enseñar una lección. Son las encapsulaciones de alegría y tristeza, progreso y frustración. A continuación se muestra solo una muestra de las mejores películas que Netflix tiene para ofrecer.

“De regreso a casa: una película de Beyoncé” resume una actuación increíble de Beyoncé en Coachella y generó todo un documental que rastrea la inspiración del espectáculo hasta sus raíces. Para los que saben, el documental podría ser más una carta de amor a la cultura y la inspiración, que deja una lección sobre cómo Queen B inspira y comunica su pasión.

“Da 5 Bloods de Spike Lee” cuenta la historia de cuatro soldados negros que sirvieron en Vietnam, que han regresado al país para encontrar los restos de un compañero soldado que esperan finalmente enterrar. Esta narrativa deja en alto las epopeyas de guerra con las actuaciones increíbles de Delroy Lindo y el difunto Chadwick Boseman.

Denzel Washington sabía lo que estaba haciendo cuando aprovechó el libro de jugadas de August Wilson para “El fondo negro de Ma Rainey”. En esta producción se desempeña como productor, mientras que Viola Davis asciende al papel principal en una historia sobre la era del jazz en Chicago. Interpretando a la descarada Ma Rainey, la película dirigida por George C.

La labor de Octavia Spencer se robó los aplausos

“Self Made”, la miniserie de Netflix sobre Madam CJ Walker puede ser un poco ficticia, pero no puede alterar el hecho de que Walker fue el primer millonario hecho a sí mismo documentado de Estados Unidos. Interpretada con elogios de la crítica por Octavia Spencer, la historia realza a la empresaria cuyos productos para el cuidado del cabello cambiaron el curso de la industria y las empresarias que la seguirían.

Las primeras memorias de la ex primera dama Michelle Obama, Becoming, fueron un éxito instantáneo y un éxito de ventas del New York Times, por lo que no sorprende que su documental haya sido una apuesta segura. El documental original de Netflix lleva a los espectadores a una inmersión más profunda en su vida, comenzando en el lado sur de Chicago hasta su época como Primera Dama.