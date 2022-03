Predicciones de los Oscar: ¿Ganará “Power of the Dog”?

En esta combinación de fotografías el arte promocional de las películas nominadas al Oscar a mejor película, de izquierda a derecha comenzando por la fila superior, "Belfast", "CODA", “Don't Look Up", “Drive My Car", “Dune", "King Richard", “L (AP)

A días de la 94a entrega de los Premios de la Academia, los críticos de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle comparten sus predicciones para una ceremonia en la que varias categorías están en el aíre.

Los Oscar serán entregados el 27 de marzo en Los Angeles y la ceremonia se transmitirá en vivo por ABC.

PELÍCULA

Las nominadas: “Belfast”; “CODA” (“CODA: Señales del corazón”); “Don’t Look Up” (“No miren arriba”); “Doraibu mai kâ” (“Drive My Car”); “Dune” (“Duna”); “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”); “Licorice Pizza”; “Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”); “The Power of the Dog” (“El poder del perro”); “West Side Story” (“Amor sin barreras”).

BAHR: En este punto realmente se siente como que el premio será para “The Power of the Dog”. Es una elección segura y a la vez una película revolucionaria pues sería la primera película en ganar para Netflix luego de años de intentarlo. La vez anterior que una película de Jane Campion (y ella como directora) fue nominada fue “The Piano” (“El piano”) pero en 1994 esa película prácticamente no tuvo oportunidad contra “Schindler’s List” (“La lista de Schindler”). En esta ocasión es su película la que tiene ventaja por encima de la de Spielberg, “West Side Story”. Y a pesar de esto existe la posibilidad remota de que “CODA” pudiese abrirse paso hacia el podio como “Little Miss Sunshine” (“Pequeña Miss Sunshine”) o “Green Book” (“Green Book: Una amistad sin fronteras”), siendo una película que te hace sentir bien, algo que se supone que sería “Belfast”.

COYLE: Yo digo que “CODA” dará la sorpresa. La apuesta fácil es la película de Campion. Pero el triunfo de “CODA” en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) donde “The Power of the Dog” no fue nominada a mejor elenco, sugiere que hay mucha pasión por el filme, y quizá una ventaja por su capacidad para complacer al público en la boleta de votación de la academia. El triunfo de cualquiera de las dos simbolizará el ascenso del streaming en Hollywood. Le daría a un servicio — Netflix o Apple — el más prestigioso honor de Hollywood por primera vez. Quizá eso es lo más importante, quizá es una confirmación retrasada de lo que muchos han sabido por cierto tiempo.

ACTRIZ

Las nominadas: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye” (“The Eyes of Tammy Faye”); Olivia Colman, “The Lost Daughter” (“La hija oscura”); Penélope Cruz, “Madres paralelas”; Nicole Kidman, “Being the Ricardos” (“Ser los Ricardo”); Kristen Stewart, “Spencer”.

COYLE: Esta ha sido una de las categorías mas crueles, dejando de lado algunas actuaciones sensacionales. Lady Gaga, Caitríona Balfe, Jennifer Hudson y mi actuación favorita del año, Renate Reinsve en “Verdens verste menneske” (“La peor persona del mundo”) son sólo algunas de las joyas que fueron desairadas. Pero sorprendentemente una actuación muy encaminada a los Oscar de una película estrenada al comienzo de la temporada, Jessica Chastain como la televangelista Tammy Faye, ha avanzado al estatus de favorita tras ganar en los SAG. Esto podría ser en parte porque Chastain, quien ha sido nominada tres veces a los Oscar pero nunca ha ganado, es una de las mejores actrices de Hollywood, y ha llegado el momento de honrarla por una película que ella ayudó a concretar. Creo que ella ganará, pero Olivia Colman, quien logra una de sus actuaciones típicamente brillantes en “The Lost Daughter”, podría entrar a hurtadillas para su segundo Premio de la Academia.

BAHR: Chastain debería haber ganado varios Oscar para este punto, y no necesariamente por las películas por las que fue nominada, “The Help” (“Historias cruzadas”) y “Zero Dark Thirty” (“La noche más oscura”). A pesar de lo improbable que es para una película que tiene grandes puntos problemáticos, como que se hace de la vista gorda ante el hecho de que Tammy Faye también fue cómplice del fraude, la corriente ha cambiado a su favor y probablemente ganará. Todavía creo que hay una pequeña posibilidad de que gane Kristen Stewart, quien ha estado en una montaña rusa tras comenzar la temporada como la favorita.

ACTOR

Los nominados: Javier Bardem, “Being the Ricardos”; Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”; Andrew Garfield, “tick, tick … Boom!”; Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth” (“La tragedia de Macbeth”) ; Will Smith, “King Richard.

BAHR: Siempre es un poco aburrido cuando las categorías están cantadas por meses, pero sería una gran sorpresa si Will Smith no ganara su primer Oscar por “King Richard”. Tras dar algunas entrevistas reveladoras Smith se alejó un poco de los reflectores, dejó que la competencia de se diera sola y a pesar de esto emergió triunfal. No sólo logró una gran actuación en la película, sino que su discurso en los SAG, en el que fue gracioso, humilde y gentil con su compañera de reparto Aunjanue Ellis y con las Venus y Serena Williams reales, también fue un ben recordatorio del poder de su carisma estelar. Este es un grupo tan seguro y respetable, que habría sido divertido agregar algo de Simon Rex de “Red Rocket” para poner un poco de caos.

COYLE: Smith compartirá demasiado de su camino hacia el Oscar, un triunfo merecido para uno de los astros más locamente encantadores del cine. Smith podría haber ganado ya el Oscar a mejor actor por “Ali”, si no fuera porque ese año Denzel tuvo una actuación titánica con “Training Day” (“Día de entrenamiento”). En esta ocasión es el turno de Smith. Si pudiera agregar a alguien en esta categoría sería a Adam Driver en “Annette”. Seguramente se habría llevado el premio a la interpretación musical más devastadora y feroz junto a un muñeco bebé, pero esa no es una categoría del Oscar.

ACTRIZ DE REPARTO

Las nominadas: Jessie Buckley, “The Lost Daughter”; Ariana DeBose, “West Side Story”; Judi Dench, “Belfast”; Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”; Aunjanue Ellis, “King Richard.”

COYLE: Gracias a su impresionante actuación en “West Side Story” DeBose ha tenido esta categoría asegurada toda la temporada. Y es difícil no sentirse conmovido por la simetría histórica. Hace 60 años Rita Moreno ganó por el mismo papel, Anita, en “West Side Story” de 1961, convirtiéndose en la primera latina en ganar un Oscar. Veremos si DeBose tiene un discurso tan breve como Moreno: “¡No lo puedo creer, por dios! Los dejo con eso”. Sin embargo, fue un crimen negar la nominación a Kathryn Hunter por sus múltiples brujas en “Macbeth”.

BAHR: Estaba preparada para que Kirsten Dunst finalmente tuviera su momento en el podio, pero el premio de Kiki tendrá que esperar. Al menos logró una nominación. Y DeBose definitivamente deberá tener preparado un discurso tremendo. ¿Creen que llevará a Moreno como su acompañante? Quizá vuelva a usar el vestido dorado y negro que Moreno lució célebremente en 1962 y repitió en 2018.

ACTOR DE REPARTO

Los nominados: Ciarán Hinds, “Belfast”; Troy Kotsur, “CODA”; Jesse Plemons, “The Power of the Dog”; J.K. Simmons, “Being the Ricardos”; Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog.”

BAHR: Entre muchos nominados primerizos, fuera de J.K. Simmons, quien previamente ganó por “Whiplash” (“Whiplash: Música y obsesión”), Troy Kotsur de “CODA” fue de artista revelación a favorito en los últimos meses, ganando el SAG, el BAFTA de la Academia Británica y el Critics Choice. Seguramente continuará su racha en los Oscar. El apoyo para Kotsur y “CODA” se ha vuelto cada vez más entusiasta recientemente y sería un triunfo histórico. El actor de 53 años es el primer sordo en ser nominado a un premio de actuación. También me habría gustado ver a Colman Domingo ser reconocido por “Zola” o a Mike Faist por “West Side Story”.

COYLE: Es un grupo muy agradable de actores, pero Kotsur tiene el premio en la bolsa. Creo que será uno de los mejores momentos de la noche, no sólo por la naturaleza histórica del triunfo de Kotsur, sino porque es un reconocimiento para un actor que ha trabajado duro por mucho tiempo y florecido en los escenarios de Los Angeles. Sin embargo, Hinds fue fabuloso en “Belfast” y Richard Jenkins en “The Humans” no fue nominado a pesar de una excelente actuación.

DIRECCIÓN

Los nominados: Kenneth Branagh, “Belfast”; Ryûsuke Hamaguchi, “Doraibu mai kâ”; Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”; Jane Campion, “The Power of the Dog”; Steven Spielberg, “West Side Story.”

COYLE: Campion ha sido por mucho tiempo la favorita. Para la cineasta pionera, que hace tres décadas se convirtió en la segunda mujer nominada en la categoría, es una coronación que ha esperado mucho tiempo. Campion, la primera mujer en ser dos veces nominada a mejor dirección, ganará y su directora de fotografía Ari Wegner, se convertirá en la primera mujer en ganar en la categoría de cinematografía — un triunfo que debió ocurrir hace mucho para las mujeres detrás de la cámara.

BAHR: De acuerdo, pero ¿agradecerá Campion al actor Sam Elliott? (quien ha criticado a la película)

DOCUMENTAL

Los nominados: “Ascension” (“Ascensión”); “Attica”; “Flugt” (“Flee”); “Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)” (“Summer of Soul (…o, cuando la revolución no pudo ser televisada)”); “Writing With Fire” (“Escribiendo con fuego”).

BAHR: Aunque Questlove es muy querido por la Academia y su documental “Summer of Soul”, que ganó en los BAFTA, se merecería ganar, “Flugt” posiblemente tiene la ventaja pues también fue nominado en la categoría de película animada. Y a pesar de que el director de “Attica” Stanley Nelson ganó el premio del Sindicato de Directores, ese es un grupo más pequeño que la academia.

COYLE: Para citar a la banda The Roots, el Oscar de Questlove “tiene que ser, tiene que ser realidad”. “Flee” es una película particularmente exquisita y esta podría ser una competencia cerrada. Pero “Summer of Soul” quizá sea la película que ha sido adorada más universalmente en el año. Descubre historia negra perdida y celebra actuaciones en vivo, es profundamente adecuada para 2021. No me imagino que pierda.

PELÍCULA INTERNACIONAL

Las nominadas: “Doraibu mai kâ”, Japón; “Flugt”, Dinamarca; “È stata la mano di Dio” (“Fue la mano de Dios”), Italia; “Lunana: A Yak in the Classroom”, Bhutan; “Verdens verste menneske” (“La peor persona del mundo”), Noruega.

COYLE: “Doraibu mai kâ” de Ryûsuke Hamaguchi no es una rareza nominada a mejor película, lo que la convierte en un peso pesado en esta categoría. La competencia es dura aquí, especialmente por la adorable película de Joachim Trier “Verdens verste menneske”. Pero la obra maestra de tres horas de Hamaguchi, una película profunda sobre el arte y el diálogo como medios para la conexión humana, debería ganar.

BAHR: “Doraibu mai kâ” definitivamente tiene la ventaja. Las nominaciones de la película y el director probablemente ayuden a convencer a más votantes para darle una oportunidad. Uno sólo puede imaginarse hasta dónde habría llegado si hubiese tenido el presupuesto de campaña de algunas de sus competidoras en la categoría de mejor película.

PELICULA ANIMADA

Las nominadas: “Encanto”; “Flugt”; “Luca”; “The Mitchells vs. the Machines” (“La familia Mitchell vs. las máquinas”); “Raya and the Last Dragon” (“Raya y el último dragón”).

BAHR: “Encanto” es definitivamente la gigante en esta categoría, con el sello de Disney, Lin-Manuel Miranda y una canción enormemente popular de la que no vamos a hablar aquí (no, no, no). Y bajo circunstancias normales sería la favorita fácil, pero Disney ha tenido algunas semanas difíciles, sin mencionar que el estudio tiene tres nominaciones en la categoría que podrían dividir los votos. Además de que hay mucho afecto en la industria por “The Mitchells vs the Machines” que ganó el premio Annie, por eso creo que podría ser una (buena) sorpresa.

COYLE: Creo que “The Mitchells vs the Machines” se lo llevará. “Encanto” podría ser la favorita, pero es una gigante extraña. No tuvo mucho impacto en los cines, pero cuando llegó al streaming, sus canciones se volvieron una sensación. Algunos de los votantes sienten que “Encanto” es genial por la música, mientras que “The Mitchells vs the Machines” es una mejor película en general. Yo opino igual así que, vamos Academia, háganlo por el pug Monchi.

