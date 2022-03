Madre del hijo de Anuel AA lo denuncia por abandono

Aunque todo el mundo parece estar disfrutando de las grandes demostraciones de amor que Anuel AA ha tenido últimamente con su actual novia, Yailin La Más Viral, este no es el caso para una persona en particular. Se trata de Astrid Cuevas, la mamá del hijo del rapero, quien lo acusó de haber abandonado a su hijo y no enviarle dinero.

La familia de la mujer, específicamente las hermanas, tomaron las redes sociales para acusar al cantante de ser un mal padre y de haber dejado a Cuevas y su hijo con ella “en la calle”.

Por la historias de Instagram, una de las hermanas de Cuevas escribió: “Eres un puer$%, tú y toda tu familia. No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube, así mismo baja. Puer$%& los sacaste a la calle. No te preocupes, que sola ella no está. Miserable, poco hombre. Todo lo malo lo tienes”.

Además, también puntualizó que el que sale más perjudicado es el hijo que ambos tienen en común: “No le haces daño a ella, le haces daño a Pablo”.

Otra de las hermanas de Astrid Cuevas, también mandó un contundente mensaje a Anuel AA en el que señaló: “Sabes cuántas veces te esperó en los juegos mirando al público a ver si te veía y tú nunca llegabas estando en el mismo lado”.

“O cuántas veces esperó tu llamada y nunca lo llamabas, miserable, le rompes el corazón y nosotras tenemos que vivir eso mientras tu cojoneas tu carrera. Jodido falso, nunca has sido padre, NUNCA, solamente hablas con el dinero”, concluyó la hermana de su expareja.

Por los momentos, el interprete de ‘Secreto’ no se ha pronunciado con respecto a estas acusaciones.