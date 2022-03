Pamela Anderson hará su debut en Broadway en “Chicago”

ARCHIVO - Pamela Anderson en el evento benéfico de amfAR el Cine contra el Sida, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes, en Cap d'Antibes, Francia, el 23 de mayo de 2019. Anderson hará su debut en Broadway como Roxie Hart en el musical ARCHIVO – Pamela Anderson en el evento benéfico de amfAR el Cine contra el Sida, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes, en Cap d’Antibes, Francia, el 23 de mayo de 2019. Anderson hará su debut en Broadway como Roxie Hart en el musical «Chicago». (Foto por Joel C Ryan/Invision/AP, archivo) (Vianney Le Caer/Joel C Ryan/Invision/AP)

NUEVA YORK (AP) — Pamela Anderson, una de las mujeres más famosas del planeta, interpretará a una mujer que ansía desesperadamente la fama cuando haga su debut en Broadway el próximo mes en el musical “Chicago”.

Anderson dará vida a Roxie Hart del 12 de abril al 5 de junio en el Ambassador Theatre, una unión notable de uno de los íconos sexuales más reconocibles de las últimas décadas y un espectáculo que critica la fama.

“De ‘Baywatch’ (‘Los guardianes de la bahía’) a Broadway. Me inspira lo inesperado”, dijo Anderson a The Associated Press el lunes en un comunicado. “Ahora sí, no me contendré más. Estoy soltando. Estoy lista para ver de lo que soy capaz. Para ‘Chicago’, pondré todas mis cartas sobre la mesa. Estoy redoblando la apuesta en mí”.

Ambientado en la década de 1920, el musical es una sátira mordaz de cómo el mundo del espectáculo y la prensa convierten a criminales en celebridades. Tiene coreografías inspiradas en Bob Fosse, atuendos diminutos y canciones geniales como “All That Jazz” y “Cell Block Tango”.

“Chicago” cuenta la historia de Roxie Hart, un ama de casa y bailarina que asesina a su amante luego que él amenaza con dejarla. Para evitar la condena, Roxie contrata al abogado penalista más hábil de Chicago para que la ayude a engañar al público, a los medios de comunicación y a su compañera de celda rival, Velma Kelly, creando titulares impactantes.

“Pam es una persona muy moral, extremadamente moral. Ella se preocupa por los animales, se preocupa por el planeta, se preocupa por la gente”, dijo el productor Barry Weissler. “La diferencia entre ella y Roxie es que a Roxie no le importa nadie más que ella misma, y ​​no le importa un bledo el mundo exterior mientras pueda ser famosa. Así que Pam viene con atributos totalmente opuestos, pero encaja debido a su fama, por lo que ha pasado en la vida”.

Anderson tuvo un papel destacado en la serie “Home Improvement” antes de saltar al estrellato mundial como C.J. Parker en “Baywatch”. Sus créditos incluyen “Barb Wire” y “Superhero Movie” («Superhéroes, la película»).

Recientemente ha habido un renovado interés en la historia de su vida gracias a la serie de Hulu “Pam & Tommy”, protagonizada por Lily James como Anderson y Sebastian Stan como Tommy Lee, que narra su romance vertiginoso. Anderson también anunció este mes un próximo documental autorizado sobre su vida para Netflix.

Weissler dijo que había invitado a Anderson a interpretar a Roxie hace más de una década, pero que los horarios no le funcionaron.

“Ahora que lo estamos haciendo, es aún más oportuno. Ella realmente representa algo ahora como profesional, como activista, como una dama muy talentosa. Puede sorprender a mucha gente. Tiene habilidades para la actuación. Ciertamente puede bailar, y su voz para cantar es bastante buena. Así que, aquí vamos”.

La protagonista ansiosa de fama en “Chicago” ha sido interpretada por docenas de actrices desde que el espectáculo se inauguró en 1996, incluidas Melanie Griffith, Christie Brinkley, Marilu Henner, Brooke Shields, Lisa Rinna, Gretchen Mol, Ashlee Simpson, Brandy Norwood, Jennifer Nettles y Robin Givens.

La reposición ha logrado mantenerse un cuarto de siglo gracias a la inteligente decisión de elegir actores famosos para todos los papeles principales, moldeando el espectáculo en torno a sus puntos fuertes.

Entre las estrellas que han participado en el show están Sofía Vergara, Paige Davis, Rita Wilson, Usher, Huey Lewis, Michael C. Hall, Jerry Springer y Billy Zane. Una versión cinematográfica de 2002 fue protagonizada por Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Queen Latifah y Richard Gere.

