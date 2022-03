The Boys: Actor que interpreta Homelander fue detenido por agredir a un venezolano en un bar

Al parecer el carácter volcánico de Homelander en The Boys lo tiene también el actor que lo encarna, Antony Starr. El neozelandés se encuentra detenido en España por agredir a un venezolano en un bar.

De acuerdo con El Confidencial, el actor de 46 años, en estado de embriaguez, le dio dos puñetazos en la mandíbula y le reventó un vaso de cristal en la cara a Bathuel (no trascendió el apellido), un cocinero de 21 años, en un local de Castaños, Alicante.

Starr se encuentra en la ciudad rodando una película (aún sin título) dirigida por Guy Ritchie, y que cuenta con Jake Gyllenhaal como protagonista. En el thriller también participan Alexander Ludwig, Jason Wong, Emily Beecham y Bobby Schofield.

El neozelandés pasó la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante.

Así ocurrieron los hechos donde Homelander se vio involucrado

Información, un portal de Alicante, conversó con el venezolano, que vive en la provincia desde hace cuatro años. Según Bathuel, no sabía que Starr era un actor, y cuando se lo dijeron en la comisaría pensaba que era una broma.

Bathuel llegó al pub con un amigo, y estaba conversando con las camareras, cuando al lado “un hombre que estaba que se caía, de lo borracho que iba”, no paraba de “molestar y empujar, porque se tambaleaba”.

Bathuel, el venezolano agredido por Starr. Foto del portal Información, de Alicante

El venezolano le dijo a un acompañante de Starr que lo calmara, porque “iba muy borracho”, con lo que el actor comenzó a increparle y a empujarlo. Cuando Bathuel respondió, Starr le dio los puñetazos y le dio con el vaso en la ceja izquierda.

Ambos salieron del bar y continuaron la pelea, hasta que llegó la policía local. Starr le dijo al venezolano: “No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte”.

La evolución de Antony Starr en la actuación

Antony Starr nació en Wellington, Nueva Zelanda, el 25 de octubre de 1975. Ha ganado varios premios de actuación en su país, iniciando su carrera en series como Xena, Princesa Guerrera, Rush y Banshee.

También estuvo en películas como Terror Peak, Without a Paddie y Spies and Lies.

No obstante, se convirtió en objeto de culto al protagonizar a Homelander en The Boys, serie de Amazon Prime Video. Es un superhéroe macabro que lidera a The Seven, una especie de Liga de la Justicia o Avengers que, bajo la imagen de justicieros, cometen los más abominables delitos.

Se espera la tercera temporada de The Boys para este año. Las dos primeras constaron de 16 episodios, contando con la presencia de Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty y Laz Alonso, entre otros.

Por su participación como Homelander ha ganado los premios al Mejor villano en una serie y Mejor actor en una serie de superhéroes de Critics’ Choice Super Awards.