Cyd Marie Fleming debuta en teatro con la obra “Charlie, el Musical”

La periodista Cyd Marie Fleming se estrenará en el teatro con “Charlie, el Musical”, una obra basada en la vida del primer beato puertorriqueño Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, mejor conocido como “Charlie”, que subirá a escena el sábado 30 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La obra escrita por el sacerdote Orlando Lugo Pérez y dirigida por Alejandro Primero, contará con la participación de Fleming junto a un equipo de reconocidos actores. Christian Laguna, será el actor que dará vida al beato Charlie, mientras Aidita Encarnación, interpretrá a la abuela Alejandrina. Mientras, se unen a ellos Herman O’Neill, Wanda Sais, y el dramaturgo Carlos Vega.

“Los que venga a la obra verán un personaje que representa fuerza y coraje, dentro de la presidencia de la UPR para los tiempos del beato Charlie, así que no veremos mucha diferencia entre la Cyd Marie que conocemos recta y firme en sus posturas, con su personaje dentro del musical”, expresó, Lugo, quien trabajo junto a Fleming durante 5 años en el departamento de noticias del entonces Canal 11.

Lugo señaló que el musical recogerá un momento en la vida del beato Charlie, en tiempos de mucha dificultad social, política y económica de la Isla al inicio de la década de los años ‘50.

“La voz de Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, dentro de los muros de la UPR fue una que retumbó y dio paso a una nueva forma de pensar, de enseñar y de vivir una vida con propósito. Hoy presentamos este musical quizás, viviendo la similitud de los tiempos del Beato Charlie en la Universidad y son este grupo de actores quienes levantarán la voz para seguir llevando una vida con propósito, como fue la vida de Carlos Manuel”, expresó Lugo.

Al elenco se une además un grupo de actores más jóvenes conformado por Ángel Manuel, Luis Obed, Mariana Quiles, Luz Marina, Anna Cristina y Eric Yamil, así como un grupo de seis bailarines miembros del Ballet Folklorico Sangre Viva de Raúl de la Paz.

“Nuestro talento más joven, ya ha tenido previas y exitosas experiencias en el género de los musicales. Muchos de ellos formaron parte de las exitosas puestas en escena de In the Heights y Cuatro. Esto ha permitido una convergencia de estilos y de trabajo en equipo para lograr así la magia de Charlie, el musical. Estamos sumamente contentos y honrados en poder contar con grupo de experimentados actores y una nueva generación de jóvenes que se abren paso al quehacer teatral puertorriqueño. El contar con este nuevo grupo de actores, nos regocija y da esperanza a que el teatro continuará siendo una de las principales fuentes de entretenimiento y de trabajo para nuestra clase actoral. A nuestro elenco, gracias por confiar en este musical, que sabremos será histórico en el País”, expresó Alejandro Primero, director de la obra.

Charlie, el musical será la oportunidad única de conocer mucho mas allá de los milagros que se le atribuyen por lo cual fue beatificado y dará la oportunidad al espectador de conocer momentos importantes donde levantó su voz para irse en contra del establishment de la Universidad.

Laguna, actor, cantante y bailarín puertorriqueño, tendrá el reto de encarnar al beato Charlie y transmitirle al espectador la vida de este insigne puertorriqueño.

“En el momento en que Padre Orlando Lugo, quien es amigo de la infancia, se me acercó para ofrecerme la oportunidad de encarnar a tan importante figura como lo es Carlos Manuel Rodríguez, no dude en responderle, el honor que me brinda de formar parte de este musical. Este servidor, al igual que el grupo de compañeros, sabemos y sentimos que existe una magia que va mucho mas allá de reunirnos en un escenario. La voz que levantó un joven cagüeño en momentos tan convulsos por los que atravesaba nuestro país, es la misma voz que nuestra juventud reclama para tener una mejor calidad de vida, mayor entendimiento, empatía con nuestros semejantes y continuar el legado del beato de tener una vida con propósito”, expresó el actor.

Los boletos de Charlie, el musical, ya están disponibles en Ticketera.