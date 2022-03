Convocan evangelización masiva en el concierto de Farruko

Premios Juventud 2021 - Rehearsals - Day 2 CORAL GABLES, FLORIDA - JULY 20: Farruko performs onstage during Premios Juventud 2021 - Rehearsals - Day 2 at Watsco Center on July 20, 2021 in Coral Gables, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images for Univision) (Jason Koerner/Getty Images for Univision)