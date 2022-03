El youtuber Alex Tienda, quien se encuentra informando todo lo que está sucediendo con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, hasta hace un par de horas, no podía salir del país antes mencionado, al cual llegó para realizar un documental cuando se suscitó la invasión. Por otro lado, el creador de contenido se encontraba en Kiev y logró trasladarse a Kramatorsk pero el pasado 28 de febrero, logró salir de Ucrania y se dirigió a Rumania.

Alex Tienda. Alex Tienda sale de Ucrania y se encuentra a salvo, ahora está en Rumania. / Foto: YouTube

Alex Tienda sale de Ucrania y se encuentra a salvo

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales y compartió el siguiente tweet “Ya salí de Ucrania. Muchas gracias a todos por sus muestras de apoyo y cariño”, con el cual se informaba que se encontraba sano y salvo.

Ya salí de Ucrania 🇺🇦

Muchas gracias a todos por sus muestras de apoyo y cariño. — Alex Tienda (@AlexTienda) February 28, 2022

El youtuber logró salir de Ucrania y ya se encuentra en Rumania

El pasado fin de semana, el youtuber informó que le habían hackeado sus cuentas debido a que su computadora fue encontrada por varios militares rusos, además, Alex Tienda, dio a conocer que su cuenta principal de instagram fue bloqueada (aún desconoce la razón) y por eso mismo, comenzó a utilizar su cuenta secundaria que es de aviación (@CapiTienda), donde compartió varias historias para dar a conocer su salida e Ucrania “Les hablo desde Rumania, ya logré salir de Ucrania, fue un caos, ya les platicaré en el documental. Ahorita ya estamos a salvo y probablemente nos vamos a ir a Madrid, seguramente por tierra, primero será Budapest y luego Praga”.

Añadiendo a lo anterior, reveló que nadie lo ayudó a escapar de Ucrania y que simplemente salió del país or sus propies medios y agregó que nunca solicitó ayuda al gobierno para poder salir, porque él desde un inicio sabía en lo que se metía.

“FALSO. Nadie ME “RESCATÓ”. Yo fui muy claro al declarar que no solicitaría ayuda para salir, ni del gobierno de México, ni de nadie y así fue. Yo salí POR MIS PROPIOS MEDIOS. No se dejen engañar por “noticieros” de propaganda política”.

⚠️ FALSO ⚠️

Nadie ME “RESCATÓ”.



Yo fui muy claro al declarar que no solicitaría ayuda para salir, ni del gobierno de México, ni de nadie y así fue.



Yo salí POR MIS PROPIOS MEDIOS.



⚠️No se dejen engañar por “noticieros” de propaganda política⚠️ pic.twitter.com/RNu7FErFf3 — Alex Tienda (@AlexTienda) March 1, 2022

