Así es el video de ‘Chicken Teriyaki’ de Rosalía

‘Chicken Teriyaki’ es lo nuevo de Rosalía en un video en el que dejó atrás las motocicletas para esta vez universe a una academia de baile. En ella la española irrumpe en el salón con un nuevo look y tacones con calcetines.

A medida que avanza el clip la cantante dirige a todos con sus excéntricos bailes y quienes le siguen en la coreografía no pierden detalles de la magia audiovisual. En ella hace algunos pasos complicados que invitan a danzar y dejarse contagiar con el ritmo.

Parte de los elementos es que no hay diferencias de género en el clip y todos están presente incluyendo a unos kazakis que le hacen un túnel por el que ella atraviesa arrastrándose por el piso, mientras es grabada con teléfonos celulares.

El video publicado en la plataforma de YouTube de la cantante ya se acerca a los 3 millones de reproducciones y a su vez con una gran cantidad de manitas arribas, pero con comentarios que se encuentran divididos, pues muchos de sus fanáticos esperan que ella regrese a sus raíces musicales, pero que de igual forma respetan su nuevo estilo.

“Realmente no me gusta esta versión de Rosalía, pero la respeto. Simplemente es mi opinión personal. Sé que sigue siendo la gran artista que se dio a conocer con ‘El Mal Querer.’ Estaré esperando las canciones que de verdad me gustan de Rosalía. ¡Sigue haciendo lo que te dé la gana y experimenta!”.

“Este álbum tiene pinta de ser más experimental y estamos acostumbrados a ‘El Mar Querer’, pero está también está increíble por mucho que sea más comercial, también tiene que innovador y experimentar nuevos sonidos, al final Rosalía todo lo que hace lo hace bien porque tiene voz para todo lo que quiera. Y una cosa a añadir poco se habla del tremendo baile que se ha marcado con tacones”, destaca entre los comentarios.