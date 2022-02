Woody Allen escribe nueva colección de ensayos humorísticos

Portada de "Zero Gravity". En esta imagen difundida por Arcade Publishing, la portada del libro "Zero Gravity" de Woody Allen, que se publicará el 7 de junio de 2022. (Arcade Publishing vía AP) (AP)

Woody Allen publicará una colección de ensayos humorísticos en junio, dos años después de su polémico libro de memorias “Apropos of Nothing”.

Arcade Publishing, una editorial de Skyhorse Publishing, anunció el miércoles que “Zero Gravity” saldrá a la venta el 7 de junio con ensayos que han aparecido en la revista The New Yorker y algunos escritos específicamente para el libro.

Ninguno se referirá a la expareja de Allen, Mia Farrow, ni a su hija Dylan Farrow, quien ha denunciado que el cineasta la agredió sexualmente cuando era niña hace 30 años. Allen ha negado las acusaciones.

Según Arcade, los temas del libro incluirán “caballos que pintan, autos que piensan” y “la vida sexual de las celebridades”. Los títulos incluyen “Buffalo Wings Woncha Come Out Tonight”, “When Your Hood Ornament Is Nietzsche” y “Growing Up in Manhattan”.

“‘Zero Gravity’ implica que la escritura no debe tomarse en serio, pero, como con cualquier humor real, no todas las risas son ingrávidas”, dice en el anuncio de Arcade.

Allen, de 86 años, comenzó a publicar con Skyhorse en 2020 luego que Hachette Book Group abandonara “Apropos of Nothing” en medio de críticas generalizadas de sus empleados y de otro autor de la editorial, el hijo de Allen, Ronan Farrow, de quien ha estado distanciado durante mucho tiempo.

Allen ha publicado otras cuatro colecciones de ensayos, incluyendo “Getting Even” y “Without Feathers”.