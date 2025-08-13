Mulos y Leones por el campeonato de la Liga Doble A

La Liga de Béisbol Superior Doble A entra en su capítulo culminante desde este viernes, cuando los Mulos de Juncos y los Leones de Patillas se enfrenten en la Serie Final Brava Lubricants, en busca de alzar el campeonato nacional de 2025.

Lee también: Nombran a Edgar Martínez e “Igor” González como ‘coaches’ de bateo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

PUBLICIDAD

El primer juego será a las 8:00 p.m. en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.

La serie se jugará con dos partidos el primer fin de semana, tres en el segundo y dos en el tercero, si fueran necesarios. El ganador de cuatro desafíos se coronará nuevo campeón.

“Esta serie final es la culminación de un torneo exitoso, con dos equipos que han luchado para llegar hasta aquí. Desde el 2013 ningún equipo ha podido repetir el campeonato, lo que demuestra lo competitivo y emocionante que es nuestro torneo. Estoy seguro de que será una final inolvidable para todos los fanáticos del béisbol puertorriqueño”, expresó el doctor José Daniel Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

Los Mulos, máximos campeones de la Doble A con diez títulos, buscan su primera corona desde 2019. Por su parte, los Leones intentarán conquistar el primer campeonato en sus 57 años de historia, regresando a la escena final por primera vez desde 2010.

El segundo juego de la serie será este sábado a las 7:30 p.m. en el Estadio Mariano “Niní” Meaux.

PUBLICIDAD

Todos los partidos se transmitirán en vivo por WIPR canal 6 y sus plataformas digitales. Los boletos están disponibles en EventosPR.com.

Mulos de Juncos - Su apoderado es el Dr. Jeovhanni Nieves. Es la franquicia con más campeonatos de Puerto Rico con 10 y con más campeonatos de sección con 23. Con el exreceptor de las Grandes Ligas, Raúl Casanova al mando, los Mulos buscan sumar otro campeonato, algo que no logran desde 2019. Casanova fue dirigente campeón en 2011 con los Jueyeros de Maunabo. Superaron en siete juegos a los Artesanos de Las Piedras en la final de la sección Este y eliminaron en el Final Four a los Patrulleros de San Sebastián.

Leones de Patillas - Tras 15 años de espera, los Leones –del apoderado Dr. Emanuelli Algarín- regresan a la Serie Final con el exlanzador Félix “Picor” Santana como dirigente. Su primera incursión en la final nacional fue en 2010; esta vez buscan culminar la historia con su primer campeonato. Eliminaron en la final de la sección Sureste a los Grises de Humacao y en el Final Four sacaron del camino a los Peces Voladores de Salinas.