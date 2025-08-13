Atenienses de Manatí anuncian a sus refuerzos para la temporada del BSNF

Chelsea Mitchell promedió 19.0 puntos, 7.5 rebotes, 4.7 asistencias y 2.3 cortes de balón con las Montañeras de Morovis en 2024.

Las Atenienses de Manatí del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) anunciaron las jugadoras importadas que se integrarán a su plantilla para el comienzo de la temporada del 2025.

Lee también: BSNF anuncia calendario para la temporada 2025

PUBLICIDAD

La escuadra contará con Chelsea Mitchell, Kiki Jefferson y Emma Merriweather quienes cuentan con experiencia en diversas ligas del mundo.

Mithcell regresará al BSNF después de dos campañas con las extintas Montañeras de Morovis. En 2024, su promedio fue 19.0 puntos, 7.5 rebotes, 4.7 asistencias y 2.3 cortes de balón. La escolta estadounidense, de 27 años, es egresada de Morgan State University.

Su carrera profesional incluye participaciones en Rumania, Italia, Israel, Francia y México.Jefferson, que juega la posición de delantera, viene de acumular una media de 6.7 tantos y 2.4 capturas por encuentros con Sedis Cadi La Seu en la Liga Femenina Endesa (España).

A nivel universitario vio acción con James Madison University y University of Louisville. En 2024, fue seleccionada por Minnesota Lynx en el sorteo de novatas de la WNBA.

Por otro lado, Merriweather, que se desempeña como centro, cuenta con experiencia profesional en México e Irlanda. Con Trinity Meteors Dublin (Superliga-Irlanda), anotó 18.2, recuperó 14.2 balones y desvió 1.7 tiros en 15 compromisos.

PUBLICIDAD

Su extenso paso por el baloncesto universitario incluye a Long Beach State, Texas Tech, Kansas Jayhawks, California State University Northridge y University of Louisiana Monroe.

Las nuevas Atenienses, que serán dirigidas por Michelle González, cuentan con un grupo de jugadoras nativas, encabezadas por Pamela Rosado, India Pagán y Kaela Hilaire, trilogía que ha vestido el uniforme de Puerto Rico.

Además, Manatí contará con una nueva directiva.

El empresario Doel Ocasio funge como el nuevo apoderado del quinteto.

Junto a él, la licenciada Melanie Ocasio y el licenciado Rafael Lugo Prats están como coapoderados.Las Atenienses debutarán el domingo 24 de agosto con la visita de las Explosivas de Moca, en el coliseo Juan A. Cruz Abreu, a partir de las 6:00 p.m.