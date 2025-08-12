Jugadoras del BSNF podrán entrenar gratis en reconocida cadena de gimnasios

El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) anunció un acuerdo con la cadena de gimnasios Planet Fitness, mediante el cual todas las jugadoras recibirán membresías gratuitas para que puedan realizar sus rutinas de entrenamiento y plan de acondicionamiento físico en los clubes de la isla.

Lee también: BSNF anuncia calendario para la temporada 2025

PUBLICIDAD

“Al comenzar esta nueva alianza, reafirmamos nuestro compromiso con las figuras clave de nuestra Liga: las jugadoras. Planet Fitness brindará a cada jugadora una membresía con acceso al gimnasio donde todas las atletas puedan prepararse para el torneo y fortalecerse para la temporada”, expresó el presidente del BSNF, Luis G. Miranda Ramos.

Este año la liga cuenta con 10 equipos, entre los que se encuentran las actuales campeonas Cangrejeras de Santurce y el regreso de las Leonas de Ponce y Criollas de Caguas.

“El baloncesto femenino en Puerto Rico está viviendo su mejor momento en la historia y nos enorgullece iniciar esta alianza con la Liga para continuar promoviendo la importancia de mantenerse en forma y activas. En Planet Fitness estamos comprometidos en apoyar el desarrollo de este deporte y en ofrecer a las jugadoras nuestra experiencia de alto valor y una comunidad Libre de Críticas”, señaló Ginny Jové, gerente senior de mercadeo de Easy Mile Fitness, franquicia de Planet Fitness.

El primer juego del venidero torneo se llevará a cabo el sábado 23 de agosto.

En la primera noche, las subcampeonas Gigantes de Carolina visitarán a las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente, mientras las Pollitas de Isabela se medirán a las Cafetaleras de Yauco en el coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras.

PUBLICIDAD

Al día siguiente se llevará a cabo la inauguración de las debutantes Monarcas de Juana Díaz. El quinteto juanadino recibirá en el coliseo Dolores Martínez a las Ganaderas de Hatillo. Por otra parte, las Explosivas de Moca chocarán con las Atenienses de Manatí en el coliseo Juan A. Cruz Abreu.

Las Gigantes tendrán su primer choque como local el martes 26 de agosto cuando reciban en el coliseo Guillermo Angulo a las Pollitas. Ese mismo día, las Cangrejeras viajarán al coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras para enfrentar a las locales Cafetaleras.

Los regresos de Caguas y Ponce al BSNF se llevarán a cabo el miércoles 27 de agosto. Las Criollas enfrentarán a las Explosivas en el coliseo Dr. Juan Sánchez Acedo de Moca y las Atenienses jugarán con las Leonas en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns de Ponce.

Cada equipo jugará dos veces contra cada oponente para un total de 18 desafíos.

La etapa regular cierra el domingo 12 de octubre. Los horarios de los partidos serán de lunes a sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 6:00 p.m.