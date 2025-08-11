Serie final Vaqueros vs Leones sigue en pie: BSN no responderá a solicitud de alcaldesa de Ponce

El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, confirmó este lunes que el juego entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce sigue en pie para hoy a pesar de que hay cinco jugadores de este último equipo con influenza.

“Si el equipo tiene cinco jugadores hábiles que puedan participar, el juego se tiene que dar”, detalló Dalmau en entrevista con NotiUno 630AM.

Según explicó, la decisión se debe al reglamento de la FIBA (International Basketball Federation), que requiere un mínimo de cinco jugadores activos para que un partido se lleva a cabo.

Las expresiones se dan luego de que la alcaldesa de la Ciudad Señorial, Marlese Sifre, solicitara priorizar la salud de los jugadores de los Leones tras confirmarse casos positivos a influenza y otros con síntomas similares en el equipo.

“Si el equipo no está en condiciones para jugar mañana, NO debemos jugar. La salud de nuestros jugadores siempre debe ser prioridad. Exponerlos en condiciones físicas limitadas y enfermos es un acto injusto, que puede rayar en el abuso e irresponsabilidad”, expresó Sifre en declaraciones escritas.

La ejecutiva municipal señaló que la situación no solo implica un asunto deportivo, sino también de salud pública, ya que los síntomas “son evidentes y altamente contagiosos” y podrían provocar “una situación descontrolada en el país”.

La alcaldesa sostuvo que, si la Liga o la Federación no toma medidas, el municipio debe considerar actuar para proteger la salud de los atletas.

“El deporte es vida, es salud, pero jamás puede ser atropellada ni obligada”, afirmó, al subrayar que su postura se mantendría igual si la situación afectara a otro equipo.

Sifre, quien se declaró fanática de los Leones “de toda la vida”, indicó que su pronunciamiento responde tanto a su compromiso personal con la justicia como a su responsabilidad oficial de velar por el bienestar de la ciudadanía.

“Dios brinde sabiduría y discernimiento en estos momentos a los directivos y, sobre todo, sanidad a todos los enfermos”, concluyó.

Al momento, la líder ponceña no ha emitido nuevas declaraciones al respecto.

La serie se encuentra 3-1 a favor de los Vaqueros.

Próximos partidos

Juego 5: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: lunes, 11 de agosto

Juego 6: Vaqueros de Bayamón vs. Leones de Ponce: miércoles, 13 de agosto*

Juego 7: Leones de Ponce vs. Vaqueros de Bayamón: viernes, 15 de agosto*

*De ser necesario